2330台積電—世界晶圓代工的領航者，最新法說展望整理；2奈米簡介

半導體雜音頻傳，市場對於科技類股再度轉趨保守，位處半導體關鍵地位的台積電昨日召開法說會，重點摘要整理如下

一、首季毛利率、營益率優預期

2023 年第一季獲利因成本控制優於預期

(2330-TW) 台積電 2023 第一季營收 167.2 億美元 (季增率 - 16.1%，年增率 - 4.8%)，位於先前展望 167-175 億美元區間下緣，新台幣營收 5,086 億 (季增率 - 18.7%，年增率 + 3.6%)，毛利率 56.3%、營業利益率 45.5%，均優於前次法說展望區間，是因成本控制及較少的員工分紅所致，稅率提升至 15% 是因稅務減免至 2022 年底到期，EPS 7.98 元優於市場預期。

二、庫存去化不如預期、下修全年展望

庫存去化速度緩慢將延續至 2023 第 3 季，下修對全年產業及公司展望:

2023 第二季受客戶庫存進一步調整，美元營收展望仍有 - 6.7%(季增率) 滑落，符合市場保守之預期，客戶庫存去化速度均不如預期。

管理層認為庫存去化將延續至 3Q23，同時下調對 2023 年市場看法，包含半導體產業 (不含記憶體) 將衰退中個位數 (原年增率：-4%)、晶圓代工廠衰退高個位數 (原年增率：-3%)、台積電 1H23 美元營收年增率下修至 - 10%(原：中高個位數衰退)，全年美元營收則下修至持平至年減中個位數 (原：微幅成長)，這是管理團隊上任以來首次在第一季法說便修正全年展望，或隱含後市需求回溫力道仍不明朗。

三、資本支出維持不變

資本支出目標維持不變: 考量先進製程產能建置成本較高，且為因應客戶對未來產能需求，全年資本支出在已收緊後仍維持在 320-360 美元區間不變，且足以在市場需求回溫時快速擴充產能。

四、先進製程符合預期

3 奈米家族營收將自從 2023 年下半年開始提升，但因 2022 年產能建置有限，管理層表示 2023 年 3 奈米產能將供不應求，公司將調配部分 5 奈米產能支援，N3e 也已通過客戶驗證，合計占全年營收達中個位數。

2 奈米進展亦符合預期，是台積電第一個以 Nanosheet 電晶體架構所生產之製程，目前 HPC 及手機客戶均對 2 奈米有高度興趣，隨著 2025 年量產將有助於強化台積電競爭能力。

五、2 奈米簡介

半導體的製程已逼近極限，為了能更好的控制電子流通，三星搶先在 3 奈米導入 GAA 技術，到底 FinFET、GAA、Nanosheet 這些是什麼意思？一起來看看吧！

半導體的原理是利用施加電壓的方式來控制電子流通或不導通（即 1 或 0）

最初電晶體主要是平面式的，稱平面電晶體 (Planar FET)

然而在 20 奈米後因為體積的縮小，閘極越來越窄，電子們容易偷跑造成漏電，為了解決這個問題。

鰭式場效電晶體 (Fin FET) 因此問世，主要是將半導體由平面轉為立體 3D 增加接觸面積，好讓閘極更好的從 3 個面控制電子流通，這項技術是由前台積電技術長胡正明等五位教授所發明。

去年三星率先於 3 奈米導入 GAA 的技術，一度被市場認為將彎道超車台積電，而當今台積電也宣布將於 2 奈米導入新一代 Nanosheet 技術。

GAA 與 Nanosheet 兩者架構其實是相似的，皆由原來 3 個面控制電子變成 4 個面，可以想像成接觸面積增加，就可以更好控制電子防止漏電，在工藝相近的情況下，良率將會是影響台積電與三星的獲利關鍵。

更多台積電的評價與看法：市場快訊－台積電 1Q23 法說會重點摘要

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