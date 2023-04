客戶存在信心危機 美國小型銀行存款流失嚴重

由於客戶因對銀行業存在信心危機,進而轉向更大的機構並尋求貨幣市場基金的庇護,部分美國地區銀行第 1 季存款明顯下降。

Fifth Third Bancorp (FITB-US)、Comerica (CMA-US)、Truist Financial Corp (TFC-US) 和 KeyCorp (KEY-US) 的存款流失,削弱了這些銀行過去一年中受益於 Fed 積極收緊貨幣政策的利息收入收益。

在周四 (20 日) 發布財報的地區銀行中,只有 Huntington Bancshares Inc (HBAN-US) 成功地將平均總存款較上季增加了 4.72 億美元。

財報結果公布後,Huntington 在周四盤前交易上漲 1.7%,而其他公司則下跌 1% 至 3.4%。

投資人一直關注小型銀行的資產負債表,以評估 3 月銀行業動盪的全面影響。自此之後,KBW 地區銀行業指數今年至今下跌 19.4%。

在上個月兩家中型銀行擠兌引發了對整個行業不穩定的擔憂之後,存款外流一直是投資人擔憂的焦點。

華爾街貸款巨頭美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 也報告本季存款下降 1% 至 3%,因為銀行在提高支付給儲戶的利率方面仍然遲緩。

分析師表示,除非銀行增加回報,否則預計客戶將繼續轉向其他帶來更高回報的資產。

Comerica 財務主管在周四電話會議上表示,預計 2023 年的存款將同比下降約 12% 至 14%。

Citizens Financial (CFG-US) 周三 (19 日) 下修淨利息收入預測,預計其支付給客戶的存款利率會提高。