馬斯克：特斯拉將持續追求銷量 而非利潤率

美電動汽車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 週三 (19 日) 美股盤後公佈了 2023 年第一季財報，在全球內多次降價的情況下，儘管營收出現成長，但也導致獲利空間受到擠壓，毛利率跌至 2 年以來新低，盤後股價挫逾 5%。

受降價影響，特斯拉第一季營收雖年增達 24%，但每股盈餘年減 21%，第一季整體毛利率為 19.3%，低於去年四季度的 23.8%，低於去年同期的 29.1%，並遜於預期的 21.2%。核心汽車業務毛利率則跌至 21.1%，低於去年四季的 25.9% 和去年同期的 32.9%。但是，有分析師稱，特斯拉的毛利率水準在汽車業中仍遙遙領先同業。

特斯拉在財報公佈前宣布今年在美國第 6 次降價的消息，Model 3 和 Model Y 等平價最暢銷車型降價幅度在 4.7% 至 6%，Model 3 後驅版的最低售價也正式跌破 4 萬美元，Model Y 系列不同版本售價均下調 3000 美元。

由於投資人憂心大幅降價措施是需求疲軟的訊號，特斯拉週三股價一度跌 3.6%。部過，高盛分析師 Scott Feiler 認為，收益下跌短中期來看可能拖累特斯拉股價，但是特斯拉的需求前景其實沒有什麼變化，因此對特斯拉長期仍維持看漲。Feiler 也表示，特斯拉降價其實就是在向同業施壓。

雖然第一季收益大跌，但馬斯克在財報發布後的電話會上明確表態，電動車成本正在降低，特斯拉將持續調整車輛價格，追求的是銷量而不是利潤率。他也表示，特斯拉按每週一次的頻率評估電動車售價。

馬斯克曾在年初表示，價格對電動車的銷售非常重要，降價是期望能對一般消費者帶來影響，「我們的目標是讓特斯拉汽車盡可能便宜」。

不過也有分析師指出，由於近期在美國購買電動車的 7500 美元全額稅收抵免優惠條件緊縮，特斯拉試圖通過直接降價來應對激勵措施的減少。

特斯拉是全球最有價值的汽車製造商，手握美國電動車市占率一半以上。特斯拉股價今年累計上漲近 48%，超越標普 500 指數上漲 8% 和納斯達克指數上漲 16%。