〈台股盤後〉大盤收跌62.95點摜破月線 台積電、欣興表現淡定

台股今 (20) 日在軍工、航太、觀光等類股帶量下殺之下，大盤終場收跌 62.95 點，並摜破月線，收盤指數報 15707.52 點，市場成交值爲 2316.01 億元，而台積電 (2330-TW)、欣興 (3037-TW) 表現淡定收漲，市場專家指出，此一現象顯示，大型個股有先跌先漲的走勢，台股並沒有明顯轉空。

台積電在今天盤後公布的 2023 年首季獲利成績，營收營收 5086.3 億元，毛利率 56.3%，稅後純益 2069.9 億元，季減 30%，年增 2.1%，每股純益 7.98 元，優於市場預期。

今天盤中強勢的族群爲航運、儲能及碳權相關個股。貨櫃航運股長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價同步收漲。

由於外資及投信買盤縮手並轉賣，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，就技術線型來看，台股仍有修正的空間。

台北股市 20 日集中市場加權股價指數早盤開在 15771.45 點，最低 15686.549 點，最高爲 15804.38 點，大盤終場收跌 62.95 點或 0.4%，並摜破月線，收盤指數報 15707.52 點，市場成交值爲 2316.01 億元。

台股大盤今日主要台積電終場上漲 3 元或 0.59%，收 531 元，而聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 2 元或 0.3%，收在 673 元。

而蘋果概念股方面，鴻海 (2317-TW) 上漲 0.5 元或 0.48%，收盤報 104.5 元，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 15 元或 0.74%，收盤報 2015 元。

同時，ABF 載板類股收盤漲跌互見，欣興上漲 3 元或 2.26%，收在 135.5 元、南電 (8046-TW) 上漲 1 元或 0.39%，收盤報 255 元，景碩 (3189-TW) 收盤下跌 1 元 0.92%，收盤報 107.5 元。