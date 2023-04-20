若薪資上漲動能保持 消息人士：日本央行有望調整YCC政策

據《路透》引述消息人士說法，日本央行對於調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策的興趣正在上升，但可能會在下周的會議上保持不變，因為他們正在等待更多關於薪資持續增長的證據。

日本央行新任總裁植田和男，將於 4 月 27 日至 28 日主持其就任以來的首次政策會議，他的上台使得市場認為日本央行勢必進行政策正常化，唯一的問題是何時開始。

由於對全球經濟衰退的擔憂給前景蒙上了陰影，日本央行內部對何時結束備受爭議的 YCC，並沒有達成共識。

五位熟悉日本央行想法的消息人士表示，目前首選的做法是保持不變，這意味著日本央行不會立即對 YCC 及其鴿派政策指導做出重大調整。

根據報導，維持不變的考量在於，由於海外經濟風險隱現，目前維持超寬鬆貨幣政策是合適的。但九人董事會可能會在 6 月和 7 月的會議上，就 YCC 的命運展開更激烈的辯論。

日本央行的鴿派人士認為，有必要花大量時間確保日本經濟能夠抵禦外部逆風，並允許企業明年繼續提高薪資。央行也在意必須避免打壓公眾情緒，「發出一個可能被解釋為提前接近退出的訊息」。

日本央行周四在一份季度報告中表示，日本許多地區的加薪幅度正在擴大，甚至在小型企業中也是如此，這表明日本央行對薪資前景的信心正在增強，有利於 YCC 的調整。

植田先前一再表示，日本央行將維持包括 YCC 在內的超寬鬆貨幣政策，因為薪資上漲帶動 2% 通膨的目標尚未出現。

於此同時，由於全球銀行業最近的問題，使避險的日本政府債券更具吸引力，讓日本央行沒有立即面臨調整 YCC 的壓力。10 年期日債殖利率目前徘徊在 0.465% 左右，低於其 0.5% 的上限。

一份針對 47 位經濟學家的調查顯示，6 月份是最有可能改變 YCC 政策的時候，這與上個月的調查結果基本一致。7 月被認為是第二可能的月份。