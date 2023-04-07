日本實質薪資連11個月下降 考驗新任央行總裁的政策方向

日本的實質薪資連續第 11 個月下降，因為不斷上漲的消費物價繼續侵蝕勞工的收入，這也凸顯了即將上任的日本央行行長植田和男所面臨的挑戰。

根據日本厚生勞動省周五 (7 日) 發布的數據，經通貨膨脹調整後，勞工薪資較上年同期下降 2.6%，符合經濟學家的預期。

這一降幅小於 1 月份的 4.1%。 但在 2 月份，政府削減水電費的措施，幫助抑制了部分消費者價格的漲勢。

另一方面，名義現金收入 2 月份呈連續第 14 個月上漲，年增 1.1%。日本勞工平均收入為 271851 日元，約合 2000 美元，這是加計加班費得出的結果。

勞動部官員指出，在今年的薪酬談判中，比以往更多的大公司提高了薪資。 他們表示，他們將監控這一趨勢，看看它是否會導致實質薪資上漲。

實質薪資漲幅一直是日本央行密切關注的數據，許多人預計更強勁的薪酬數據，將促使新任總裁領導下的日本央行，考慮結束超寬鬆政策。

即將卸任的央行總裁黑田東彥和他的繼任者植田和男都曾表示，在日本經濟實現伴隨強勁薪資成長的 2% 穩定通膨之前，央行應該維持超寬鬆政策。

另一項數據顯示，2 月份日本家庭支出出現 4 個月來的首次年率增長，不過 1.6% 的增幅弱於經濟學家的預期。