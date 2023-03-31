IMF不建議日本央行倉促調整YCC政策

國際貨幣基金 (IMF) 駐日本代表團團長 Ranil Salgado 週五 (31 日) 向媒體表示，IMF 建議日本央行 (BOJ) 應避免過早退出貨幣寬鬆政策，建議其維持政策框架，避免帶給市場投機壓力。

目前，在 YCC 政策下，日本央行將短期利率目標維持在 - 0.1% 左右，10 年期債券殖利率目標維持在 0% 左右。為捍衛其殖利率目標，日本央行大量購買債券，但批評人士指責，這造成市場功能失調，扭曲殖利率曲線的形狀。

市場普遍猜測，當植田和男下個月接替黑田東彥上任時，日本央行可能會調整或終止 殖利率曲線控制 (YCC) 政策，以減輕此類副作用。

IMF 在最新第四條政策磋商報告中指出，突然調整政策框架會給經濟帶來風險，貨幣政策在任何變化前需要進行良好的溝通，以促進更平穩的過渡和保護金融穩定。

Salgado 稱，IMF 建議日本央行保持當前貨幣政策框架，政策目前應該保持寬鬆，不建議日本央行事先暗示將調整 YCC 政策，因為那會給市場帶來投機壓力。

Salgado 表示， IMF 預期日本通膨前景面臨雙重風險，首先，企業與工會的春季薪資談判帶來的薪資漲幅超預期，會讓通膨有意外上行的風險。

Salgado 提到，再者，下行風險主要來自全球因素，近期矽谷銀行倒閉帶來的金融衝擊，提高了全球衰退的前景，並給包括日本在內的通膨帶來下行壓力。

Salgado 認為，即使通膨前景沒有此類風險，日本央行也應該允許長債殖利率率更靈活地變動，以緩解金融機構的壓力。

Salgado 進一步解釋，透過壓低三至五年期短債殖利率，日本央行可以繼續為經濟提供足夠的支持，即便它允許較長債殖利率進一步上升。

分析師此前預估，若日本央行放棄殖利率曲線控制 (YCC) 政策，日本 10 年公債殖利率或上行至 0.75~0.95%、美債殖利率或上行 25 個基點左右、有利日元、日本股市可能下滑 2% 左右。