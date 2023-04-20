馬斯克揚言提告 控微軟用推特資料非法訓練AI

微軟 (MSFT-US) 周三 (19 日) 宣布，由於推特開始對其他企業訪問數據收費，微軟的廣告平台將不再支援推特，推特執行長馬斯克立即揚言對微軟提告，指控微軟「非法」利用推特資料訓練人工智慧 (AI)。

馬斯克去年買下推特後進行一連串改革，包括推出新版「應用程式設計介面」(application programming interface, API) 收費方案，開始對企業訪問推特的數據收費。

微軟的 Smart Campaigns 服務是提供給廣告商的社群媒體規劃和排程工具，可幫助廣告商在一個地方管理在 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 等社群媒體活動。根據微軟周三發布的聲明，從 4 月 25 日開始，該產品使用者將無法發推文、寫草稿或看到以往的推文及活動。

Mashable 等媒體報導微軟不再支援推特的消息後，馬斯克隨即在推特上發文：「他們 (指微軟) 用推特的數據非法訓練。訴訟時間。」推特媒體部門、微軟的代表均未回應媒體提問。

取自推特

微軟是以人工智慧研究實驗室 OpenAI 公司最大投資人，馬斯克則曾是 OpenAI 共同創辦人，但已在 2018 年離開董事會，現在正在創立 TruthAI，與 OpenAI 和其火紅的聊天機器人 ChatGPT 較勁。

馬斯克曾抨擊，OpenAI 成立目標是成為一家開源、非營利的公司，要制衡 Google，現在 OpenAI 卻違背初衷，由微軟控制且轉為閉源、利潤最大化的公司。OpenAI 執行長 Sam Altman 反擊馬斯克，強調公司獨立於微軟。

數據所有權之戰

馬斯克的提告威脅顯示，隨著各大企業爭相開發 ChatGPT 等先進的人工智慧 (AI) 模型，數據所有權逐漸成為爭奪的戰場，擁有人開始阻止外部訪問數據，或對其收費。

微軟正在開發自己的大型語言模型 (LLMs)，並對訪問 OpenAI 模型收費。類似 GPT 之類的 LLMs 需要大量資料訓練，而資料絕大多數取自於 Reddit、推特這類網站，因為社群媒體上有大量非正式、來回對話的珍貴資料。

Reddit 本周開始對那些透過訪問 API 訓練 AI 的企業收費。另外，在一首以 Drake、The Weeknd 聲音為原型的 AI 生成歌曲走紅之後，環球音樂集團 (UMG) 本周表示，利用旗下創作者的音樂訓練，將違反商業協議和著作權。

圖庫業者 Getty Image 已向 Stable Diffusion 提告，指控後者複製自己的內容，以訓練 AI 圖象生成工具。