跟「急，在線等」的日子道別吧！Snap (SNAP-US) 周三 (19 日) 在今年合作夥伴峰會上，向全體用戶推出「我的 AI」新功能，同時提供業務更新。

此前社交媒體平台 Snapchat 的母公司 Snap 只向付費的 Snapchat + 用戶提供該功能。Snap 稱其為「實驗性、友好的聊天機器人」。

Snapchat 用戶可以不必再為小事緊急發問，因為直接問人工智慧 (AI)，秒讀秒回應，Snap 聊天機器人的反應非常迅速，且對話相當自然、人性化。

《巴隆周刊》記者實測，詢問當天是否該去海灘，AI 給予的答覆並非是死板的「是的，這裡有你所在區域的海灘」，而是「海灘是個好主意！只需確保帶上防曬霜和充足的水以保持水分。 玩得開心！」

除此之外，記者與 AI 來回問答，發現 AI 竟有自己的人設，例如閱讀喜好，以及對財務金融領域偏向冷感。

記者拋出敏感問題，詢問 AI 是否建議買進 Snap 股票，機器人回答自己無法提供財務建議，並建議記者諮詢財務顧問。記者再追問股市現狀與投資建議，AI 則打起太極，推薦了幾個幾個金融新聞網站，請記者自行參考。

My AI 不提供財務資訊不令人意外。Snap 周三在合作夥伴峰會上表示：「My AI 肯定會犯很多錯誤，所以用戶不能全都聽它的，但它肯定很有趣。」

ChatGPT 引爆科技界 AI 大戰，在 Snap 向全體推出 My AI 之際，微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 等大型科技公司已投資開發供公眾使用的 AI 聊天機器人。

Snap 周三也公布 Snapchat + 目前訂閱人數已超過 300 萬戶，每月收費 3.99 美元。(Snapchat 則為免費的社交媒體平台)

Snap 周三收低 0.54%，盤後跌近 1%，報每股 10.88 美元，今年迄今漲逾 22%。該公司預定 4 月 27 日公布第一季財報。