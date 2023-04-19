美國經濟降溫 卡費和貸款開始有拖欠情況

根據路透整理美國幾大銀行主管的說法，隨著經濟降溫，消費者卡費和貸款還款拖欠的情況開始浮現，但目前情況尚屬溫和。

美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗集團 (C-US) 等大銀行第 1 季財報都超越市場預期，但銀行界主管警告，由於經濟衰退迫在眉睫，貸款拖欠率上升，今年接下來的獲利動能可能減弱。



富國銀行財務長 Mike Santomassimo 在上周五在法說會中表示：「我們看到消費者財務健康趨勢有比一年前逐漸減弱的一些趨勢。」不過富國銀執行長 Charlie Scharf 說，儘管拖欠率和淨壞帳沖銷正在緩慢增加，但消費者和企業大致仍強勁。

富國銀第 1 季提列約 12 億美元，應付潛在的呆帳。

花旗集團雖然靠客戶繳納的信用卡利息賺進更多營收，卻也同時為信用卡虧損提列大筆準備金。

花旗財務長 Mark Mason 表示，貸款拖欠率雖然如預期般上揚，但和公司極高的貸款部位相比，仍在低於正常的水準。他說：「考量到市場現況，我們已經特別提高信用標準，未來將繼續依據總經趨勢，調整信貸承銷。」

Mason 預估，到 2024 年初左右，品牌信用卡的拖欠率可能回升到 3.0-3.50% 的「正常水準」，零售服務則會回升到 5.0-5.5%。花旗的財報文件顯示，目前前者拖欠率為 2.8%，後者為 4%。

隨著美國經濟降溫，消費者拖欠卡費和貸款的情況增加。(圖: Shutterstock)

美國銀行上季為信貸虧損提列 9.31 億美元，遠高於一年前的 3000 萬美元，但低於去年第 4 季的 11 億美元。信貸總沖銷金額達到 8.07 億美元，較第 4 季增加，但仍遠低於疫情前水準。

美銀財務長 Alastair Borthwick 說：「無論用歷史上哪個標準來看，消費者的信用品質都很良好。就業市場仍強，薪資良好，我們沒有看到這塊業務有任何裂痕。」

摩根大通財務長 Jeremy Barnum 表示，一些顧客開始拖欠還款，但拖欠率仍溫和，沒有很多跡象顯示有問題存在。

摩根大通第 1 季為信貸損失提列的金額提高一倍至 23 億美元，以反映 11 億美元的淨壞帳。

瑞銀集團 (UBS) 以 Erika Najarian 為首的分析師預測，經濟情勢惡化，將導致 2023 年到 2024 年的信用惡化，從即將到來的經濟衰退中推估，虧損最終將超過疫情前水準。儘管如此，貸款違約情況預估「將低於前幾波衰退的高峰」。

摩根士丹利分析師 Betsy Graseck 認為，即使中小型銀行在承銷方面轉趨保守，他們的淨壞帳可能會好幾季保持在高峰，代表 2023 年和 2024 年的貸款成本將減緩。

美國運通周二 (18 日) 呈交的文件顯示，信用卡貸款淨壞帳沖銷率從 2 月底的 1.4% 上升到 3 月的 1.7%，2 月到 3 月期間，逾期貸款的金額保持穩定。