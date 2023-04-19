特斯拉又降價了！Model Y長續航版在美售價調降5.6%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 在即將公布上季財報前夕，特斯拉美國官網宣布，調降 Model Y 長續航版、Model Y 高性能版及 Model 3 後輪驅動版的售價，在特斯拉持續降價的情況下，投資人格外關注該車廠的毛利率。

據《彭博》報導，特斯拉美國官網周二（18 日）表示，Model Y 長續航版售價降 5.6% 至 49,990 美元，Model Y 高性能版售價下調 5.2% 至 53,990 美元，Model 3 後輪驅動版售價則降至 39,990 美元，降幅也達到 4.7%。這是本月來特斯拉第二度調低在美售價。

特斯拉定周三美股盤後公布財報。為提振市場需求，特斯拉年初至今陸續下調中國、日本、南韓等各大市場售價，上周五更一口氣調降德國、法國、新加坡及以色列等國售價。

數據顯示，特斯拉第 1 季交車量為 42.29 萬輛，年增 36%，但這個數字比 Refinitiv 原估的 43.2 萬輛少。分析師認為，在特斯拉多次下砍售價的情況下，投資人勢必更加關注降價對該車廠毛利率的影響。

過去幾個月，特斯拉執行長馬斯克多次表態要提振銷量，並強調價格的重要性。他在 1 月財報電話會議上說：「價格真的很重要，有很多人想買特斯拉，但買不起。 因此，這些價格調整確實對普通消費者產生影響。」