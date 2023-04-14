特斯拉再啟動一波降價潮 德國、丹麥、新加坡和以色列同日調降售價

特斯拉 (TSLA-US) 再度掀起新一輪全球降價潮。周五 (14 日) 在歐洲、新加坡和以色列均調降其電動車售價。

周五特斯拉德國官網上的數據顯示，Model 3 售價調降 4.5% 至 41990 歐元，Model Y 售價調降 9.2% 至 60990 歐元。這是特斯拉繼 1 月後在德國第二次降價。

同日的特斯拉丹麥官網顯示，Model 3 高性能版售價調降 9.1% 至 42 萬 6990 克朗，Model Y 高性能版售價調降 9.2% 至 45 萬 6500 克朗，這是特斯拉今年在丹麥的第二次降價。

此外，特斯拉新加坡官網顯示，在售的 Model 3 和 Model Y 兩款車型售價調降 4.3% 至 5%。特斯拉也調降其以色列在售車型的售價，基礎後輪驅動 Model 3 價格大降 25%。

值得一提的是，周三 (12 日) 特斯拉香港宣布於周六 (15 日) 調整 Model 3 和 Model Y 兩款主銷車型售價，調整幅度最高達 14%。

特斯拉在更早之前的 4 月 7 日在美國本土進行了降價，Model 3 和 Model Y 分別降價 1000 美元和 2000 美元，Model S 和 Model X 降價 5000 美元，整體降幅在 2% 至 6% 之間。

特斯拉還在美國正式推出一款低價版 Model Y，配備 AWD 動力系統，起價 49990 美元。特斯拉自年初以來已將其美國基礎款 Model 3 價格累計調降 11%，其中基礎款 Model Y 價格調降 20%。

今年年初，特斯拉在中國對 Model 3 及 Model Y 兩款車型進行了大幅降價，降幅在 2 至 4.8 萬元人民幣間。Model 3 起價降至 22.99 萬元人民幣，降價力道最大的基礎版 Model Y，降幅高達 20%。

降價似乎對特斯拉的交車量發揮了一定的提振作用。數據顯示，特斯拉今年第 1 季總計交車 42.29 萬輛新車，環比成長 4%，同比成長 36%，創下單季交車新記錄。然而，這個數字低於 FactSet 預期的 43 萬輛和 Refinitiv 預期的 43.2 萬輛。

另外，特斯拉的降價策略也引發投資人對其獲利率的擔憂。花旗和 Bernstein 就曾表示，隨著特斯拉即將公布第 1 季財報，市場將更加關注這家電動車製造商的毛利率，這將成為近期市場情緒的決定因素。