歐元區3月核心通膨率終值小幅上升 讓ECB保持警惕

歐盟統計局（Eurostat）周三（19 日）表示，歐元區上月通膨放緩，但基礎數據仍居高不下，證實先前初步調查數據顯示通膨依然頑強的結果，令歐洲央行（ECB）憂心忡忡。

根據歐盟統計局公布數據，歐元區 3 月調和消費者物價指數（CPI）終值報 6.9%，符合市場預期，但較 2 月的 8.5% 大幅回落，主因是能源成本迅速下降，天然氣價格在一年前因俄國入侵烏克蘭而暴漲，但如今持續下跌。

雖然歐元區 3 月通膨年增速度有所放緩，但 ECB 決策者現在開始擔心，高能源成本已滲透到更廣泛的經濟領域並在從服務業到薪資等各領域徘徊，讓通膨更難控制。

歐元區 3 月自初能源和食品的核心 CPI 終值年增 7.5%，符合市場預期，但比 2 月的 7.4% 小幅攀升，而剔除菸酒後的通膨指標從 5.6% 升至 5.7%，但符合預期。

儘管歐洲央行自去年 7 月來以創紀錄升息 350 個基點，但核心通膨數據仍持續走高，這正是多數 ECB 決策官員表示需要繼續升息的原因。

目前 ECB 決策者的爭論似乎是在 5 月 4 日的會議上升息 1 碼（25 個基點）還是兩碼（50 個基點），而 4 月的通膨數據可能是決定因素，該數據將在利率決策的兩天前出爐。

目前市場傾向 ECB 將小幅升息，但投資人仍認為央行有三分之一的可能會大幅升息。ECB 目前主要擔心的是服務業的通膨（目前年增 5.1%）增速過快，可能暗示薪資正在成為一個關鍵問題，因為服務業價格主要由勞動力成本來決定。

另一個問題是，食品通膨持續加速，這讓消費者對通膨的看法產生巨大影響，可能改變消費行為壓低薪資需求。未加工食品的通膨率從 2 月的 13.9% 升至 14.7%。

今年歐元區薪資成長 5% 至 6%，在去年工人因通膨損失大部分實質收入後，薪資仍在追趕。但這一增速與 ECB 的 2% 通膨目標不一致，因此通膨減緩速度可能非常緩慢。

此外，歐元區就業市場也依然緊張，今年夏天服務業可能普遍出現勞動力短缺，這表明薪資壓力仍可能加速。ECB 決策者認為，基礎價格成長在進入平穩期之前還會加速幾個月，而在秋季之前可能不會出現有意義的下降。