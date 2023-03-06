歐元區核心通膨居高不下 ECB首席經濟學家：3月後還需繼續升息

歐洲央行（ECB）首席經濟學家雷恩（Philip Lane）周一（6 日）在都柏林三一學院發表談話時表示，下周升息後 ECB 可能不得不再次上調借貸成本。這意味著 ECB 在 5 月時將繼續升息，屆時利率至少達 3.25%，市場目前預期 ECB 將在 3 月會議把利率升至 3%。

雷恩曾是愛爾蘭央行總裁，外界認為他是 ECB 中偏鴿派的一方，但他仍在談話中表示「潛在通膨壓力依然很高，而 5 月 ECB 的具體行動將很大程度上取決於數據」。

雷恩說：「目前有關潛在通膨壓力的訊息表明，在 3 月會議之後進一步升息是合適的，而 3 月會議之後的數據校準應反映即將發布的宏觀經濟預測中包含的訊息，以及即將發布的通膨數據和貨幣傳導機制的運行狀況。」

另一方面，有「最鷹派」之稱的 ECB 管理委員會成員、奧地利央行總裁 Robert Holzmann 也在同日表示，借貸成本水準仍不具限制性，需要大幅提高才能抑制經濟成長。他支持在 7 月之前的每次會議上升息 2 碼（50 個基點），即升息 4 次共 200 基點。

他說：「我認為核心通膨在今年上半年不會明顯減弱，將保持在當前水準附近。只有在升息 200 個基點將利率推至 4% 後，才有可能進入限制性區間。」

ECB 總裁拉加德受訪時表示，她預估整體通膨將繼續下滑，但短期內基本物價成長仍「過高」，這意味著歐洲央行「非常、非常有可能」在 3 月 16 日舉行的貨幣政策會議上繼續升息 2 碼。

目前 ECB 已將存款利率上調 300 個基點至 2.5%，最新數據顯示，目前市場對 ECB 的利率峰值預期已逾 4%，短短一個月內飆升 60 個基點。高盛、美銀、摩根士丹利等華爾街大行紛紛上調利率預期。

