〈美股早盤〉美企財報憂喜參半 Fed鷹浪不斷 美股主要指數開低

市場預期美國聯準會（Fed）可能在更長時間內保持較高利率，而地區銀行財報好壞參半以及特斯拉股價疲軟進一步打擊市場情緒，美股主要指數周三（19 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 150 點或近 0.04%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1%。

美股開盤前，主要指數期貨均走跌，道瓊指數期貨跌 0.25%、標普 500 指數期貨跌 0.53%、那斯達克 100 指數期貨跌 0.8%；美國 10 年期公債殖利率升至 3.614%，美元指數升至 101.625。

摩根士丹利開盤跌近 3%，第一季營收、獲利雙降，因投資銀行業務受到市場交易低迷拖累。該行第一季營收年減 2% 至 145 億美元、淨利年減 18% 至 29.8 億美元，另外上季總存款報 3,475.2 億美元，低於市場預期的 3521.7 億美元。

在決策者繼續發表強硬言論之際，投資人正密切關注企業財報，以尋找央行抑制通膨的努力如何影響經濟活動的跡象。利率交易員預估聯準會（Fed）下個月還會升息一次。

目前美國基準利率在 4.75%-5% 之間，交換交易反映出 Fed 將在 5 月升息 1 碼（25 個基點），而在 7 月將開始降息。

今、明兩日是 Fed 官員本周發表談話的高峰期，包括芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比、紐約聯準銀行總裁威廉斯、Fed 理事華勒、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特等多位 Fed 鷹、鴿官員陸續在靜默期之前發表最後談話。另外在台灣時間凌晨兩點，Fed 還將公布最新的經濟狀況褐皮書。

在通膨、升息、銀行業危機連番打擊之後，美國民眾對經濟的看法越發悲觀。最新公布的 CNBC 全美經濟調查中，69% 的受訪者對美國當前和未來的經濟狀況持負面看法，這是該調查 17 年來新高比例，甚至超過 2008 年金融危機時期的悲觀情緒。

其他消息方面，比特幣價格台北時間周三 (19 日) 下午突然失速急跌，一些分析師認為，英國最新公布的通膨數據，仍維持兩位數字的月增幅度，使市場擔憂長期利率仍將偏高，讓加密貨幣出現廣泛下挫。

截至台北時間周三（19 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.54%，至每股 179.25 美元

特斯拉今日再次調降美國 Model Y 長續航版、Model Y 高性能版及 Model 3 後輪驅動版的售價約 5%，此舉進一步表明在面對利率上升可能削弱消費者需求的情況下，執行長馬斯克更願意犧牲利潤來提振銷售。特斯拉將在周三美股盤後公布第一季財報，投資人將密切關注此前降價舉措對利潤率的影響。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.92%，至每股 215.88 美元

根據臉書母公司 Meta 一份內部備忘錄，該公司通知管理層準備在周三宣布裁員，臉書、WhatsApp、Instagram、Reality Labs 和 Quest 硬體部門都將受到影響。這是該公司執行長祖克柏上月宣布的 1 萬人裁員計畫的一部分，更多財源將在 5 月進行。

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 4.34%，至每股 319.22 美元

Netflix 第一季營收年增 3.7% 至 81.6 億美元，略低於市場預期；淨利年減 18.3% 至 13.1 億美元；全球串流媒體付費用戶總數成長 4.9% 至 2.325 億，低於分析師預期 2.33 億；新增付費用戶為 175 萬，不及分析師預期的 241 萬。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Russell investments Ltd. 策略師 Andrew Pease 表示，投資組合經理正試圖降低風險，因為他們擔心在 Fed 如此大規模收緊政策之後，不會有什麼好事發生。就獲利而言，企業正在喪失定價權，利潤率受擠壓，這是第一季財報季的預期。

摩根大通資產管理公司亞洲投資專家 Jonathan Liang 表示，市場對 Fed 可能在 7 越降息的期望太早，轉折點或許會在今年年底，但不會如市場預期的這麼快。