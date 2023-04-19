利率再度上揚 美國上周購屋房貸申請大減10%

如今的購屋族似乎對房貸利率的每周變動越來越敏感。雖然房價有所回落，但負擔能力仍然是個主要障礙，尤其是隨著越來越多首購族進入市場。

上周符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約同利率從前周的 6.3% 上升至 6.43%；自備 20% 頭款的點數從 0.55 上升至 0.63。

因此，根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 季節性調整指數，購屋的房貸申請比前周下降 10%。買家需求比一年前的同周低 36%，當時 30 年期固定利率房貸平均利率為 5.20%。

MBA 首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中寫道：「負擔能力的挑戰持續存在，全美許多房市的待售庫存有限，因此買家在採取行動時仍然會有所選擇。」「購屋貸款申請下降 10%，平均購屋貸款規模增至一個月來的最高水平，這些都是首購族退縮的其他跡象。」

但在信貸方面，較富有的買家也可能會遇到新的困難。銀行一直在為大額貸款提供更好的利率，但與去年相比，現在大額貸款和合格貸款之間的利差要小得多。這與最近波及整個銀行業的地區性銀行倒閉有關。

坎恩說，「隨著銀行降低持有大額貸款的意願，預計這種收窄趨勢將繼續下去。」

房貸再融資申請較前周減少 6%，較一年前減少 56%。房貸活動的再融資比率從前周的 27.0% 增加到申請總數的 27.6%。

根據《Mortgage News Daily》的另一項利率調查，本周之初房貸利率大幅上漲。即使如此，幾個月來利率一直在 6% 和 7% 之間波動。潛在的購屋族現在可能已經習慣看到更高的利率，但房價的調整幅度還不足以讓人們負擔得起。