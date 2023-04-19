機器學習成本飆升 傳微軟準備推出自研AI晶片「Athena」

科技媒體《The Information》周二（18 日）援引兩名知情人士消息報導，微軟早在 2019 年就開始開發內部代號為「Athena」的人工智慧（AI）晶片。其中一名知情人士表示，一些微軟和 OpenAI 的員工已經開始測試並使用這些晶片。

據悉，微軟希望 Athena 晶片的性能優於目前從其他供應商處購買的晶片，進而節省其在昂貴的 AI 業務上的時間和成本。其他知名科技公司包括亞馬遜 (AMZN-US)、Goolge(GOOGL-US) 和臉書(META-US)，也替 AI 準備自研晶片。

微軟的這些晶片專為大型語言模型訊連軟體而設計。當前市場上所使用的 AI 晶片幾乎全部來自輝達 (NVDA-US)，而受制於產能限制，輝達的 AI 晶片時常短缺且價格昂貴。

Forrester Research 資深雲端分析師 Tracy Woo 表示，AI 的繁榮給雲端供應商帶來越來越大的壓力，迫使相關廠商開發自家晶片。該名分析師說：「雲端運算公司當然可以從輝達購買晶片，但對 Google、亞馬遜這樣的科技巨擘來說，他們有足夠的資金研發自家晶片。」

有市場評論認為，微軟 AI 晶片立項的時機很巧，正好在微軟、OpenAI 等公司培養的大型語言模型已經開始騰飛之際。兩位知情人士表示，OpenAI 的 ChatGPT 聊天機器人的發布讓人們興奮──根據分析師預估，截至今年 1 月，也就是 ChatGPT 發布兩個月後，該機器人已經擁有超過 1 疫用戶──這促使微軟加快 Athena 的研發和推出。

知情人士說，微軟最快可以在明年讓 Athena 在公司和 OpenAI 內部廣泛使用。不過其中一名知情人士表示，微軟內部仍在爭論是否會向其 Azure 雲端運算服務的客戶提供這些晶片。

如果微軟確實走向其雲端運算客戶提供 Athena 晶片，它還必須為其打造比輝達當前產品更具吸引力的軟體，輝達在該領域已深耕 15 年，其軟體產品已在全球廣泛使用。

調研公司 SemiAnalysis 的首席分析師 Dylan Patel 估算，ChatGPT 的營運成本為每天約 70 萬美元或每次查詢 0.36 美元。Patel 說：「大部分成本來自其所需的昂貴伺服器。和輝達產品相比，若 Athena 具競爭力，可以將每個晶片的成本降低三分之一。」

Patel 還表示，微軟希望他們在所有的應用程式中都使用這個大型語言模型，包括 Bing、Microsoft 365 和 GitHub。如果採用輝達現成的軟體進行大規模部屬，光晶片這一項成本每年就要燒掉數百億美元。

儘管微軟替其雲端運算業務開發的伺服器晶片廣為人知，但此前並未提及 Athena 晶片的存在。其中一名知情人士說，微軟至少有 300 人在進行 Athena 開發工作。Patel 認為，開發 Athena 這樣的內部晶片成本可能約為每年 1 億美元。

微軟對 Athena 的開發可能是其與暉達合作關係中的一個敏感話題。根據直接了解該計畫的人士表示，微軟並不認為自己的 AI 晶片可以廣泛替代輝達的產品。不過有分析認為，微軟的這一努力如果成功的話，也有可能幫助它在未來與輝達的談判中更具優勢。

知情人士還說，微軟的 AI 晶片路線圖包括未來多代 Athena 晶片。不過，由於輝達在這一領域深耕已久，即便 Athena 按計畫在明年投入量產，其製造工藝仍比市面上最先進的技術落後一代。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤中股價下跌 0.24%，每股暫報 288.12 美元。