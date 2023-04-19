美銀執行長：消費者活動良好 美經濟料溫和衰退

美國銀行執行長 Brian Moynihan 週二 (18 日) 表示，預期美國經濟僅會落入溫和衰退，因為消費者狀情況依然良好。

Moynihan 表示，有鑑於政府支付給民眾的刺激補助措施以及消費者剩餘的資產，都表明經濟衰退相對溫和。事實上，並沒有看到消費者活動正以將導致經濟衰退的速度放緩，但的確有看到商業活動更加謹慎。

Moynihan 表示，在美聯準會 (Fed) 激進升息情況下，美銀持續預期美國經濟將現陷入溫和衰退。Fed 在過去一年中 9 度上調基準利率，累計上調 4.75 個百分點，創下 1980 年代初以來最快緊縮步伐。

Moynihan 也提及，低失業率和薪資通膨放緩，應該有助於經濟陷入深度衰退。目前失業率仍為 3.5% ，同時薪資增長正在放緩，通膨有下降跡象，因此美國應會落入溫和衰退。

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 先前表示，經濟預期將落入溫和衰退，而標準普爾 500 指數今年可能會出現 20% 波動幅度，最終漲至 4,200 點。

Harvey 說道：「投資人如今面臨的更多是經濟低迷，而不是大幅拋售，而這並不是可怕的事情。因此，我們有能力應付。」

與 Kolanovic 類似，摩根士丹利美國首席股票策略師 Mike Wilson 日前也警告，由於企業獲利下降和銀行業影響迫在眉睫，標普 500 指數今年晚些時候將跌超 20% 並觸底。不過他對年底的目標價設為 3900 點，比目前低約 6%，意味著他相信今年跌深後將有所反彈。