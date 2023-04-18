小摩策略師：即使是溫和衰退 都可能使美股下跌15%

摩根大通 (JPMorgan) 首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示，股票投資者目前應該小心行事，因為即使是溫和的衰退，也可能導致美國股市下跌 15% 或更多。

他指出，在 3 個月和 6 個月美債等短期公債殖利率超過 5% 的情況下，投資估值仍然很高的股票沒有什麼意義。

根據 FactSet 數據，截至周一收盤，標普 500 指數的預期本益比為 18.3 倍，高於 17.3 倍的 10 年平均水準。

Kolanovic 指出，在下行風險部分，即使經濟僅為溫和衰退，股指也會再次測試之前的低點，並導致 15% 以上的回調。

他表示，將大部分資金投入短期債券，可以提供更好的保護，因為等到股市出現重大回調後，投資人還是能有選擇權，決定是否逢低買入。

Kolanovic 認為，自 2023 年初以來，美國股市的大部分反彈都是由空頭回補和系統性資金流入等「非理性」因素所推動，因此建議客戶將股票配置維持低位，並且增持現金。如果投資者必須持有股票，則應關注防禦性股票和優質企業。

另外，他建議客戶可以學習巴菲特，增持日本股票。

在 2022 年股市大跌期間，Kolanovic 是華爾街最樂觀的人之一，但此後他改變了觀點，由於今年經濟前景惡化，他在去年 12 月中旬、今年 1 月和 3 月削減了該銀行的模型股票配置。

他對 2023 年底標普 500 的目標價為 4200 點，略高於目前的價位。

與 Kolanovic 類似，摩根士丹利美國首席股票策略師 Mike Wilson 日前也警告，由於企業獲利下降和銀行業影響迫在眉睫，標普 500 指數今年晚些時候將跌超 20% 並觸底。不過他對年底的目標價設為 3900 點，比目前低約 6%，意味著他相信今年跌深後將有所反彈。