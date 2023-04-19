調查：美國民眾對經濟悲觀看法加劇 僅24%認為現在是投資股票好時機

根據 CNBC 最新的民調顯示，在通貨膨脹持續、利率上升和經濟衰退等的擔憂下，美國人對經濟抱持的負面情緒加劇，同時對股市投資的信心也下墜，兩者皆創下 17 年來的新低。

CNBC 針對美國 1,000 人的調查顯示，有高達 69% 的受訪者對現在和未來的經濟持負面看法，創下 17 年來的新高。同時，僅有 24% 的人表示現在是投資股票的好時機，創下 17 年來的新低。

調查中也顯示，大多是美國人認為自己薪資增長落後於通貨膨脹，只有 5% 的人表示家庭收入增長速度快於通膨，26% 的人表示保持同步，而 67% 的人表示他們落後。

不過，儘管對經濟持負面看法，63% 的美國就業者表示並不擔心失去工作，該比例較 11 月上升了 5 個百分點。另外，37% 的受訪者預計明年薪資將會上漲，略高於過去幾年的平均水準。

為應對通貨膨脹，大多數美國人都表示正在改變他們的消費和生活方式。高達 81% 的受訪者表示他們正在採取一些行動，例如減少娛樂支出、減少旅行或解除定存來支付費用。

高盛消費者零售分析師費勒 (Scott Feiler) 先前就指出，在矽谷銀行倒閉前，美國消費情緒就已經因為政府退稅金額下降、信用卡循環信用創歷史新高等因素逐漸悲觀。

費勒指出，雖然 2023 年最初的幾個月間，消費支出仍然保持強勁，但過去兩周投資人對消費支出的態度，開始從「理論上的空頭」轉變為「終於在數據中顯現」。