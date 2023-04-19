Pixel Fold來了！谷歌傳擬6月推出首款折疊手機 挑戰三星領導地位

《CNBC》報導，根據媒體看到的內部通訊，谷歌 (GOOGL-US) 將在 6 月推出首款折疊式智慧手機，挑戰三星在同領域的領先地位。谷歌計劃 5 月 10 日的年度開發者大會 Google I/O 上宣布該設備。

根據該文件，該款折疊式 Pixel 的內部代號為「Felix」，將擁有折疊手機中最耐用的轉軸鉸鏈 (hinge)，售價 1700 美元起，對戰三星售價 1799 美元的 Galaxy Z Fold 4。

文件顯示，谷歌計劃將 Pixel Fold 定位為防水和袖珍型，外框尺寸為 5.8 英吋。根據媒體所見的照片，該款手機會像打開書本般，露出一塊平板電腦大小的 7.6 英吋螢幕，與三星競爭產品的螢幕尺寸相同。

重量 10 盎司，略重於三星 Galaxy Z Fold 4，但其電池更大，谷歌稱該電池能讓設備持續運作 24 小時，或者在低耗能模式下運行高達 72 小時。

文件顯示，Pixel Fold 採用谷歌的 Tensor G2 晶片，與谷歌去年推出的 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 手機的處理器相同。谷歌發言人拒絕置評。

雖然硬體只是谷歌營收中的一小部分，但 Pixel Fold 是 Pixel 系列中最昂貴的手機。谷歌向來專研軟體，包括 Android 及其應用商店 Google Play，為三星等公司生產的第三方設備開發軟體，而三星是目前折疊手機市場的領導者。

Pixel Fold 將使谷歌有機會展示谷歌折疊手機的完全體驗，一如其他 Pixels 具有部分 Android 手機所沒有的功能，例如由 Tensor 處理器供支持的照片編輯選項。

此回發布適逢谷歌和三星的關係受質疑之際，本周稍早有消息指出，三星考慮將旗下手機默認的搜尋引擎自谷歌切換為微軟 (MSFT-US) 的 Bing，令 Alphabet 股價重挫超過 3.5% ，因三星業務每年估計帶給谷歌 30 億美元營收。

根據文件，谷歌將提供多樣獎勵措施，例如以舊 Pixel 換新 Pixel，以 iPhone 或 Android 手機折價購買 Pixel Fold 等，也計劃買 Pixel Fold 搭贈最新款智慧手錶 Pixel Watch 的方案。