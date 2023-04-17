鉅亨美股雷達：本周科技巨頭將陸續公布財報 谷歌加速開發新AI搜尋引擎

美股重要看點：

金融業持續發布財報，科技股財報本周揭開序幕。美國 10 年期公債殖利率來到 3.541%。美股期貨週一 (17 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.16%，標普 500 期貨漲 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.04%。

投資人繼續關注本周登場的摩根士丹利、美銀、高盛等大型銀行財報。電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)、Netflix(NFLX-US)、IBM(IBM-US) 等重磅科技股財報也是本周的一大關注焦點。

在摩根大通等銀行公布樂觀業績後，分析師對標普 500 指數成分股公司的獲利預期較一周前略微改善。Refinitiv 上週五 (14 日) 公布數據顯示，分析師現在預估 Q1 企業總收益年減 4.8%，降幅稍微小於前一周給出的 5.2%。

與此同時，多名聯準會官員將在本周發表談話。上周公布的 3 月會議紀要顯示，在評估銀行業危機產生的潛在影響後，官員們預期美國經濟將在今年稍晚陷入溫和衰退。

貝萊德執行長芬克 (Larry Fink) 在接受採訪時表示，他預期今年美國經濟不會陷入衰退，但是通膨將維持在更高水準更長的時間。不過，芬克也暗示，美國經濟可能會在 2024 年初出現衰退，實際上取決於短期內的通貨膨脹。

儘管美聯準會 (Fed) 採取了激進的貨幣緊縮行動，但芬克表示，由於地緣政治問題，通膨將在更長時間內保持在較高水準。他預計，通膨率將維持在 4% 左右。他先前也預測，Fed 至少需要再升息 2 至 3 次。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月紐約 Fed 製造業指數，預估 - 15，前值 24.6

美國 4 月 NAHB 房產市場指數，預估 45，前值 44

重要個股動態：

據報導，截至今年 3 月底，蘋果 (AAPL-US) 過去一年在印度的營收增長至近 60 億美元，創下史上新高。

知情人士表示，蘋果過去一年在印度的營收接近 60 億美元，增長了近 50%，相較之下，截至 2022 年 3 月的一年中，營收為 41 億美元。知情人士認為，這突顯了印度市場對蘋果的重要性。印度是世界第二大智慧型手機市場，蘋果有潛力通過更實惠的產品選擇進軍市場。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《紐約時報》週日 (16 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 的 Bing 可能會取代谷歌 (GOOGL-US) 的 Google ，成為三星裝置預設搜索引擎，而谷歌也正加速開發新一代人工智慧 (AI) 搜尋引擎。

谷歌正在同時開展數個專案，來更新搜索服務，以避免失去市占率，其中包括為既有服務增添 AI 功能名為「Magi」的專案。目前，Magi 專案仍處在初期開發階段，尚未公佈明確時間表。