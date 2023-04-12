全球情況已大不同！谷歌終止進入辦公室強制接種疫苗要求

全球新冠疫情趨緩，谷歌 (GOOGL-US) 不再要求進入其辦公大樓者必須接種過新冠疫苗。

《CNBC》報導，谷歌全球安全副總裁 Chris Rackow 周二 (11 日) 致信全體員工，該信以「提升我們的全球疫苗政策」為標題，內容提及「疫苗將不再作為進入我們任何建築物的條件。」

Rackow 在該備忘錄中寫道，自世界衛生組織 (WHO) 宣布新冠肺炎疫情為全球大流行病以來，上個月已滿三周年，谷歌的緊急措施 (如 Covid-19 疫苗接種政策) 確保了眾人的安全，但現在全球情況已大不相同，今日大多數人已對新冠肺炎有一定程度的免疫力，且病例率和住院率已多月呈現穩定，包含美國在內的全球各國政府均陸續結束緊急聲明、解除防疫限制和終止強制接種疫苗等。

2021 年 12 月，谷歌援引政府承包商的規定，通知員工必須遵守疫苗政策，否則恐有失去工資且最終失去工作的風險。

接著 2 月，在要求員工返回辦公室以及美國上訴法院裁定該規定的法律地位之前，谷歌就已放寬要求員工接種疫苗的政策，以及相關檢測、社交距離和口罩的其他防疫規定。

然而，當時谷歌仍要求員工必須接種過疫苗才能進入辦公室。數百名谷歌員工因而發表連署宣言，反對公司強制員工接種疫苗，主張領導層的決定不侷限於谷歌，也會對美國企業產生巨大影響，且已接種過疫苗的員工進入谷歌辦公室，仍不斷爆發疫情，而其餘不願披露其疫苗接種狀態的員工仍被禁止進入辦公室，也不能出席員工聚會，包括場外、峰會和團隊活動。

Rackow 表示，疫苗將不再是進入谷歌大樓的條件，但他仍鼓勵大眾繼續接種最新的新冠疫苗，如同每人每年接種流感疫苗一樣，這些疫苗對於確保員工在工作場所的安全依舊至關重要。

美國拜登總統本周簽署法案，終結新冠疫情大流行期間宣布的國家緊急狀態，此舉將關閉自 2020 年起用於新冠篩檢、免費疫苗與治療等大量資金。

WHO 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 1 月仍表示，新冠病毒仍是全球衛生的緊急事件，但自去年 2 月首次 omicron 感染潮到達頂峰以來，新冠病毒每周死亡人數下降 70%。然而，因中國於去年 12 月爆發迄今最大規模的感染潮，死亡人數自 12 月再次開始增加。

谷歌近日一直努力讓員工返回實體辦公室，也執行更廣泛的削減開支措施，包括縮減其房地產規模等。上個月媒體報導，谷歌要求雲端部門包括紐約和舊金山在內的 5 大地區員工和夥伴共享辦公桌。谷歌拒絕對此報導置評。