〈財報〉貸款利息收入增加 花旗上季獲利超預期

花旗集團（Citigroup）周五（14 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季財報，受惠美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策，該公司從支付更高利息的借款獲得更多利潤，第一季營收、獲利打敗華爾街分析師預期，財報佳音提振盤前股價漲近 2%。

截稿前，花旗集團 (C-US) 盤前股價上漲 1.92%，每股暫報 48.21 美元。截至昨日，花旗股價今年迄今已上漲逾 4%，表現優於摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US) 等一些重要同行。

財報顯示，花旗集團第一季（截至 3/31）淨利年增 7% 至 46 億美元，合每股 2.19 美元，去年同期為 43 億美元或每股 2.02 美元；經調整後每股獲利報 1.86 美元，高於分析師平均預估的 1.67 美元；營收報 214.5 億美元，遠高預期的 199.9 億美元。

值得注意的是，該行上季淨利息收入（Net Interest Income, NII）年增 23% 至 133 億美元，主因是受惠 Fed 收緊貨幣政策。此外，該行的貸款小幅降至 6,520 億美元。市場分析師預估，經濟放緩將億至貸款需求，並在未來幾周壓低整個銀行業的淨息差（Net Interest Margin, NIM）。

穆迪（Moody"s）曾在 2 月表示，花旗的 NIM 可能受到最嚴重的打擊，因其較高的存款貝塔值，及銀行傳遞給消費者的利率之差，可能會破壞該公司在盈利能力上超越同行的計畫。

其他方面，花旗集團第一季存款成長 1.33 兆美元，與上季和去年同期持平，因為投資人將資金轉移到貨幣市場基金以追求更高的收益；該公司投資銀行業務營收較去年同期的 7.74 億美元衰減 25%，主要是受到 10 多年來最低迷的交易市場拖累。

根據 Street Account 的數據，花旗公布的信貸總成本為 19.8 億美元，略高於分析師預期的 18.9 億美元信貸損失撥備。該數據是投資人觀察花旗如何調整信貸損失準備金，進而了解該行管理層是如何看待美國未來經濟狀況。

花旗執行長 Jane Fraser 在新聞稿中表示：「我們穩健且管理良好的資產負債表示我們客戶的力量源泉，在簡化和轉型的同時，繼續在執行專注五大核心互聯業務的策略方面取得進展。」

另外，根據 Dealogic 數據，到 2023 年，該公司在按交易價值計算的財務顧問榜單上下滑 4 排名至第九名。