工研院淨零論壇環繞三大主題 展出42項關鍵技術

面對全球淨零排放趨勢，將淨零挑戰轉為商機已成為關鍵，工研院今 (18) 日舉辦淨零時代競爭力論壇，集結國內 24 位產官學研重量級專家，端出淨零永續發展解決方案，並環繞碳盤查、淨零排放平台與淨零融資三大主題，並展出 42 項關鍵淨零技術。

工研院提供「工研院碳盤查系統」給參與的公協會會員廠商使用，端出完整「一站式淨零排放平台服務」網站協助廠商減碳解決方案，以及建立首創「淨零融資」服務，協助中小企業與新創公司以淨零技術獲得融資進而轉型升級。

工研院也從「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」等面向展出 42 項關鍵淨零技術，其中智慧化地熱電廠可提升發電效益到 1MW 以上，且提前 7 天預知電廠損壞、降低運維成本。

另外，工業用高效率馬達節能效率高於 IE4 規範等級，目前已和台達電 (2308-TW) 合作用於桃園機場捷運站空調系統，最高可節省 20-30% 的用電量；而南科再生水利用則已達到半導體製程嚴苛的水質要求，預計日產兩萬立方米的再生水。

行政院副院長鄭文燦表示，因應全球淨零趨勢，各國政府相繼提出綠色轉型相關政策，今年推出淨零排放路徑 112-115 綱要計畫，匯集 9 個政府重要部會，共同合作發展淨零計畫，協助國內各項產業、相關領域與國際接軌，預計四年投入 743 億元，帶動國家整體淨零轉型。

