國喬祭出四大策略 助陣高雄2050淨零目標

國喬 (1312-TW) 響應高雄市政府推動淨零減碳政策，加入高市府成立的「產業淨零大聯盟」，將以三大策略發揮在地石化業的力量助攻 2050 淨零目標。

國喬表示，目標未來平均年節電率超過 1%、推動碳盤查計畫與相關設備提升，並爭取綠色相關認證與人才培育，持續朝向高值化產業發展，發展石化業綠色共生。

高雄為台灣石化產業重鎮，工業碳排放占比高達 8 成，因應國際溫室氣體淨零趨勢，高雄市府也於去年成立「產業淨零大聯盟」。

國喬表示，為發揮在地石化產業的力量，去年也加入「產業淨零大聯盟」，將結合上下游供應鏈發展綠色石化共生。

國喬指出，未來研發上將聚焦減碳關鍵績效，發展高質化、標準化、規模化的產品，且在「再生能源」、「低碳能源」、「碳捕獲及再利用」、「生質原料」與「塑膠循環」五面向進行實務探討，並啟動碳足跡盤查作業及相關產業經驗分享。

除了技術提升，人才養成也是轉型成功的關鍵，董事長楊品正表示，人才不足不僅是石化業的危機，也是台灣產業現階段共同的困境，將持續透過產學合作，發展特色課程、企業參訪，改善傳產人才稀缺劣勢。

因應綠色石化轉型策略，國喬也將環保、工安作為最高指導原則，發展以人為本的永續策略，透過提高查核機制管理風險，以零災害、零傷害為目標。