疫情趨緩+紓困措施 今年5月綜所稅申報期限不延長

考量疫情趨緩與延、分期機制，財政部初步評估，今 (2023) 年 5 月綜所稅申報將恢復常態，也就是從 5 月 1 日起到 5 月 31 日截止，不再延長至 6 月 30 日。

2020 年新冠肺炎疫情爆發，為避免報稅群聚擴大感染，財政部自 2020 年起連續 3 年將綜所稅申報從 5 月 1 日延長到 6 月 30 日，透過延長報稅時間分散報稅人流。

國民黨立委王鴻薇等人主張，儘管疫情趨緩、輕症也免隔離，但考量通膨壓力升溫、物價上漲，因此日前在立法院財委會以臨時提案方式，建請財政部研議今年綜所稅報稅是否比照過去 3 年延長為 2 個月，也就是從 5 月 1 日到 6 月 30 日為止，以減輕民眾負擔。

對於財委會的臨時提案，財政部經研議後認為，隨著疫情趨緩、防疫措施鬆綁，今年報稅已無延長的必要性，換言之，今年 5 月綜所稅申報期限將恢復過去法定時間，也就是從 5 月 1 日到 5 月 31 日，不打算延長。

財政部官員說明，2020 年起連續 3 年考量疫情嚴峻，為避免人潮群聚，因此引用稅捐稽徵法第 10 條規定，以天災、事變為由延長所得稅申報期限，但隨著防疫政策鬆綁，目前已無延長之必要。

官員進一步指出，民眾如因經濟困難無法在法定期限內申報繳納綜所稅，可申請延期一年、分期三年的紓困措施。