戴爾CEO：將降低對中國的依賴 擁有更具彈性的供應鏈非常重要

近期美中關係持續緊張，不少跨國企業致力於分散供應鏈，以降低對中國的依賴。美大型電腦製造商戴爾 (DELL-US) 創辦人兼執行長戴爾 (Michael Dell) 也表態，如今有許多客戶擔憂供應鏈中斷，公司正致力於從中國以外市場購買零件。

戴爾接受採訪表示，美中關係緊張加劇，加上新冠肺炎疫情，突顯出半導體生產遭受干擾的脆弱性，不少客戶正要求該公司分散零組件的來源。

「我們希望確保產品持續的可得性，因此，考慮到我們當今生活的環境本質，擁有更具彈性的供應鏈非常重要。」戴爾說。

戴爾也說，由於在歐洲和美國已經針對晶片和其他關鍵零組件進行投資，因此從中國以外市場進行採購是很有可能的。「這當然是我們正專注的事情，因為有不少客戶要求這樣做。」

不過，他不願透露戴爾目前從中國採購的零組件數量，也不願回應近期有關該公司計畫在 2024 年前停止使用中國製晶片的報導。

目前戴爾的供應鏈仍然嚴重依賴中國。許多零組件，包括印刷電路板和機殼，都是中國製造，並且有很大一部分的電腦產品組裝是在中國。 戴爾也是中國銷量最高的三大電腦製造商之一，僅次於聯想和惠普。

在疫情期間市場對電腦的需求激增之後，個人電腦的銷量在過去 18 個月裡有所下降，對戴爾造成衝擊。IDC 的數據顯示，PC 出貨量在 2022 年最後一季下跌了近 30%，降至 2018 年以來的新低。

戴爾也表示，全球經濟正在放緩並且動盪，不過有早期跡象表明，隨著公司投資於技術升級，需求將在今年下半年再度回升。

在過去的幾十年裡，科技公司發展出複雜的、相互交織的全球供應鏈。但在美國政府的壓力下，不少西方企業開始致力於重新定位與中國的商業關係。