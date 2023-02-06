因應全球PC需求低迷 戴爾宣布將裁員5%

在全球個人電腦 (PC) 需求下滑情況下，戴爾 (DELL-US) 宣布將裁員約 6,650 人，成為最新宣布裁員數千人的科技公司。

戴爾共同營運長 Jeff Clarke 在一份備忘錄中表示，裁員是因為該公司面臨持續惡化的市況，並且未來不確定性續增。

戴爾發言人稱，此次裁員人數約佔全球員工總數 5%。在經過裁員後，員工總數將會創下 6 年來新低。

在經歷疫情時期的 PC 熱潮後，戴爾和其他電腦硬體製造商正面臨需求急劇下滑的情況。產業分析研究機構 IDC 的數據顯示，2022 年第四季全球 PC 出貨量大幅下滑。

在主要的 PC 製造商中，戴爾的出貨量降幅最大，與 2021 年同期相比驟降 37%。戴爾約有 55% 的營收來自 PC。

Clarke 向員工表示，先前公司削減成本的措施，包括暫停招聘等，並不足以度過目前困境，公司期望透過部門重組以及裁員來提高效率。

最近幾個月以來，不少美國科技大廠紛紛宣布大規模裁員，同樣受 PC 市場需求低迷衝擊的惠普 (HPQ-US) ，在去年 11 月宣布裁員 6,000 人。思科 (CSCO-US) 和 IBM(IBM-US) 也表示將裁員約 4,000 人。

根據諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 的數據，科技業在 2022 年共宣布裁員 97,171 人，較上一年同期大增 649%。

戴爾財報顯示，在止於 10 月 28 日的 2023 會計年度第 3 季當中，營收減少 6% 至 247 億美元。PC 事業 (即客戶解決方案集團，CSG) 營收年減 17% 至 137.7 億美元。其中，消費者營收驟降 29% 至 30.3 億美元，但略勝市場所估的 29.8 億美元，商業營收下滑 13% 至 107.4 億美元，也略勝市場預測的 105.5 億美元。

Clarke 說道：「戴爾以前也曾經歷過經濟低迷時期，之後變得更加強大。如今我們會做好準備，以迎接市場反彈之時。」