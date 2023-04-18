印度首家蘋果專賣店開幕 庫克親自出席以表重視

蘋果公司 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周二 (18 日) 出席位於孟買的首家蘋果專賣店開幕活動，標誌著這家 iPhone 製造商在全球第二大智慧手機市場的里程碑。

庫克當天親自歡迎顧客，人們普遍預計，周四新德里的第二家門店開幕時他也會出席。另據多位知情人士透露，庫克將與印度總理莫迪和印度資訊科技部副部長會面。

此舉正值蘋果繼續將重心轉向印度，看好其作為消費市場和製造基地的潛力之際。

在周一的一份聲明中，庫克指出了蘋果在印度的持續擴張，他表示，很高興能夠在於印度開展業務 25 年之際，繼續支持當地客戶，投資於當地社區，並共同努力建設更美好的未來。

由於售價高昂，蘋果的智慧手機和電腦在印度的市場份額一直很小，約占 6%。

然而，隨着全球科技需求放緩，蘋果將印度不斷擴大的中産階級，視爲一個具吸引力的機會，與此同時，也加快在印度的産量。

Counterpoint Research 副總監 Hanish Bhatia 表示，印度擁有龐大的人口、不斷壯大的中產階級以及預計將從功能手機轉向智慧手機的消費者的增長潛力，這為企業帶來了希望。

同時，隨著蘋果繼續在當地建立零售業務，以及更多客戶轉向高階智慧手機，預計蘋果的地位將會提高。

蘋果此前計畫於 2021 年在當地開設第一家實體店，但因疫情而推遲。

蘋果在財報中沒有公布在印度的收入，但按照規定，各公司必須向當地政府報告在印度的年度銷售額。截至 2022 年 3 月，蘋果在印度的銷售額爲 3338 億盧比 (41 億美元)。雖然這還不到蘋果全球收入的 2%，但這個市場的重要性正在增長。