戴爾展望保守 台代工廠短期出貨仍有壓

戴爾 (DELL-US) 第四季財報優於市場預期，不過從各類別觀察，個人電腦 (PC) 業務仍大幅下滑，其中，消費性 PC、商用 PC 各下滑 40%、17%，展望本季，戴爾預期企業、消費者在 IT 支出仍普遍謹慎，因此展望依舊相對保守，市場認為，戴爾主力代工廠仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等短期出貨表現也將承壓。

戴爾預估，本季營收將年減 17-21%，低於季節性平均水準，營收中位數則達約 207.5 億美元，同樣低於分析師平均預測，主要反映，企業 IT 支出普遍謹慎的情況仍存，不過戴爾認為相關情況可望逐步改善。

戴爾主力組裝供應商包含台廠仁寶、緯創等，由於本季又適逢傳統農曆新年長假、工作天數較少，因此兩大廠均預期本季出貨將呈現季減，仁寶就估首季筆電出貨將季減 1 成以內，緯創同樣預期，首季筆電將衰退 1 成以上，但可望逐月成長，全年谷底估也落在第一季。

另一方面，惠普 (HPQ-US) 日前也公布最新財報，上季營收年減 19%，其中，商用 PC 營收減少 18%、消費性 PC 則大減 36%，顯示整體 PC 市況仍相對低迷，不過廠商也寄望，隨著中國防疫解封，將帶動消費需求回升，且電子零組件供給、成本也將有所改善。