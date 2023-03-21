高盛給予「買入」評級 戴爾股價上漲超過3%

高盛分析師 Michael Ng 在週一 (20 日) 給予電腦大廠戴爾 (DELL-US) 股票「買入」評級，理由是該公司有望克服需求低潮。戴爾股價週一收漲超過 3%。

Ng 在報告中將戴爾評級為「買入」，設定目標價為 43 美元。戴爾的競爭對手惠普 (HPQ-US) 以及慧與科技 (HPE-US)，Ng 都給予「中立」(Neutral) 評級。戴爾週一股價收漲 3.57% 至 38.55 美元。

Ng 在報告中寫道，這三家公司如今是全球個人電腦 (PC)、伺服器、儲存、印表機和企業網路系統市場的主要廠商，佔有相大市占率。隨著時間推移，這三家公司將會受益於企業擴展混合雲端運算架構、消費性和商用 PC 和印表機的換機週期，以及企業採用更靈活的雲端體驗。

Ng 預估，戴爾在 2024 年會計年度 (截至 2024 年 1 月) 的營收將年減 13%，但隨後到 2027 財年將反彈至 3% 至 4% 的年增長率。此外，他預計戴爾 2024 會計年度的每股盈餘將下跌 30%，但未來 3 年將反彈至 8% 的複合成長率。

Ng 也提及，由於戴爾股票未來 12 個月的預期本益比僅有 7 倍，而且該公司承諾以股息和回購的形式將 40% 至 60% 的調整後自由現金流回饋給股東，大幅增加戴爾的投資吸引力。

戴爾本月初公布的上季業績打敗市場預期，主因是伺服器和網路設備強勁的需求，抵銷戴爾核心 PC 市場的下滑。營收年減 11% 至 250 億美元，但高於公司原先預測的 230-240 億美元區間。調整後 EPS 為 1.80 美元，落在公司先前財測 1.50-1.80 美元的高標，且優於預測共識值 1.65 美元。

戴爾將年度股利提高 12%，增至每股 1.48 美元。戴爾上季共買回 2.6 億美元庫藏股，使全年買回自家股票的規模增至 28 億美元。