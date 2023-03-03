〈財報〉戴爾上季業績打敗市場預期 但展望悲觀 盤後翻黑下跌

戴爾科技周四 (2 日) 公布的上季業績打敗市場預期，主因是伺服器和網路設備強勁的需求，抵銷戴爾核心個人電腦 (PC) 市場的下滑，盤後股價一度大漲，然而隨著高層發布悲觀的財測，股價也隨之翻黑。

FY2024 vs 分析師預測

Q1

營收預測中位數：207.5 億美元 (年減 17-21%) vs 216 億美元

調整後 EPS 預測中位數：0.80 美元 vs 1.25 美元

全年

營收預測中位數：870 億美元 (年減 12-18%) vs 909 億美元

調整後 EPS 預測中位數：5.30 美元 vs 6.37 美元

戴爾預測，本季營收預估季減 17% 至 21%，導致營收「低於季節性平均水準」。這代表戴爾對本季營收的中位數預測值約為 207.5 億美元，不如華爾街預測共識值 216 億美元。本季營收可能因匯率因素折損約 3 個百分點。

本季 EPS 預估為 0.80 美元加減 0.15 美元，也遠低於華爾街預測的 1.25 美元。

戴爾也預估，基礎架構解決方案部門 (ISG，含伺服器、網路、企業基礎架構和儲存裝置) 本季營收可能季減約 24-27%，而客戶解決方案部門 (CSG) 可能季減約 14-17%。

戴爾共同營運長 Chuck Whitten 說：「我們之前提到 IT 支出普遍謹慎的情況，依然存在。」

戴爾表示，雖然企業和消費者支出都在下滑，不過今年稍後的情況可能改善。

戴爾 (DELL-US) 周四盤後一度上漲 6%，隨著財測發布，漲幅悉數回吐，截稿前下跌約 3%，報每股 38.95 美元。該股周四收盤下跌 0.67% 至每股 40.17 美元。

FY2023 財報數據 vs 分析師預期

Q4(2/3 止)

營收：250 億美元 (年減 11%) vs 234 億美元

淨利：6.06 億美元，去年同期虧損 2900 萬美元

調整後 EPS：1.80 美元 vs 1.65 美元

各部門營收

客戶解決方案部門 (CSG，包含 PC、筆電和平板)：134 億美元 (年減 23%) vs 123 億美元

基礎架構解決方案部門 (科技服務) 等：99 億美元 (年增 7%) vs 94 億美元

F2023 全年

營收：1023 億美元 (年增 1%) vs 1006 億美元

淨利：24.2 億美元

(non-GAAP)EPS：7.61 美元 vs 7.46 美元

戴爾上季財報優於預期，營收年減 11% 至 250 億美元，但高於公司原先預測的 230-240 億美元區間，也優於華爾街分析師預估的 234 億美元。調整後 EPS 為 1.80 美元，落在公司先前財測 1.50-1.80 美元的高標，且優於預測共識值 1.65 美元。

伺服器和儲存需求依然是亮點，反映企業持續推動數位化，以及混合辦公的趨勢。其中，伺服器和網路部門上季營收 49 億美元，年增 5%，儲存硬體部門營收為 50 億美元，年增 10%。

戴爾上季核心的 PC 營收雖然下滑 23%，卻沒有華爾街預估的差。其中，商用 PC 營收下滑 17%，跌幅小於市場預測，不過消費性 PC 暴減 40%。

戴爾對手惠普 (HPQ-US) 本周稍早也公布財報，上季營收年減 19%，其中商用 PC 營收減少 18%，消費性 PC 暴減 36%，兩家 PC 大廠的情況相仿，顯示借貸成本升高之際，顧客和企業都延後系統升級。

對 PC 產業來說，中國解封將是利多，因為中國是關鍵消費市場，消費有望回溫，而且中國也是電子零件供應大國，經濟重啟有助於抑制成本。

戴爾並宣布，63 歲的財務長 Tom Sweet 今年將退休，由在戴爾效力 25 年的老將 Yvonne McGill 接任。Sweet 從 2014 年便擔任戴爾財務長至今。

戴爾將年度股利提高 12%，增至每股 1.48 美元。戴爾上季共買回 2.6 億美元庫藏股，使全年買回自家股票的規模增至 28 億美元。

戴爾 2 月初宣布裁員 6000 人，以減少成本，並因應通膨和升息造成的景氣衝擊。