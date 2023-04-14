〈房產〉買房屋齡呈兩極化發展 新屋貸款占比創新高

根據聯徵中心統計，2022 年第四季的買房申貸狀況，3 年內新成屋案件占整體樣本數的 39.6%，比 10 年前增加 13 個百分點，也創下聯徵資料的歷年新高紀錄，至於 30 年以上的老屋，則占 21.1% 居次，以及 21-30 年的 16.3% 占比第三，顯示購屋屋齡朝兩極化發展。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋屋齡兩極化，主要有兩個原因，第一是近年市區開發趨向飽和，新興重劃區遍地開花，許多首購看上重劃區總價低，預售屋分階段付款壓力小，區域發展未來性高的三大優勢，吸引不少購屋族青睞，且疫後接案型 SOHO 族增加，一般事務所型態的新屋交易也增加。而這些新屋的屋況好、估值高，申請貸款的比例也較老屋高，因此占比居冠。

另外一方面，20 年以上的貸款資料，也占了將近四成，主要因為 2005 年修訂《建築技術規則》後，規定 8 層樓以上住宅須設置 2 座安全梯，此後建案公設比拉高，也讓目前市場上屋齡逾 20 年的建物，享有相對低的公設比，居住坪數實在，吸引務實購屋族購入。

進一步觀察去年第四季聯徵資料發現，六都中申貸購買 3 年內新屋的佔比，以台中市佔 54.6% 最多，其次是桃園市 45%，占比最小的則是台北市佔 11.1%。



張旭嵐分析指出，近十年來全台的新興重劃區如雨後春筍般湧出，其中台中市也是重劃最積極的縣市，像是 11 期、14 期、廍子、水湳經貿及各單元重劃區，吸引眾多建商購地推案，新屋量大；桃園近年則有青埔、A7、中路特區、小檜溪等推案熱區，且屋齡輕、單價低。而開發趨近飽和房價又高的台北，多半得靠都更才能推新案，且總價門檻高，使得台北購屋族只能「買老」或「脫北」，因此成為新屋申貸交易最少的區域。

第一建經研究中心副理張菱育指出，3 年內的新成屋由於屋齡新、尚未折舊，甚至不乏預售屋交屋後的整批貸款，去年核貸成數近 8 成，且貸款利率約 1.4-1.9%，比起 30 年以上老屋貸款成數平均約 7 成 5、貸款利率 1.5-2%，新成屋貸款條件相對較佳。

張菱育也提醒，屋齡新的社區，多半會規劃許多公共空間和休閒設施，因此大多數新屋的公設比高，實際室內使用坪數較小，價格也比同區中古屋高，且部分新興重劃區的地點較偏，購屋族下手前可先評估周邊生活機能成熟度，和點燈率，避免日後轉手不易。