〈房產〉房市著涼 僑外國人來台投資不動產業金額去年衰退44%

台灣房市 2022 年開始轉冷，外資投資台灣不動產業金額也驟減，依據經濟部公布數據，去年 (2022) 核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約 3.66 億美元，比 2021 年 6.53 億美元減少 44%，不過投資金額還是高於 2019 年、新冠肺炎疫情發生前。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，不動產業包含不動產之開發、經營及管理，由於國際間流動愈趨頻繁，除了外國人、海外投資人或企業透過國際相關業者進行不動產投資或管理，加上國人對於海外不動產有濃厚興趣，不過去年全球主要國家升息因應通膨，連帶造成各國不動產價量震盪，不免讓投資人及相關業者態度轉為保守。

觀察 12 年來核准華僑及外國人來台投資不動產業金額，2013 年到 2015 年台灣不動產市場前一波高點時，每年都有超過 4.8 億美元的投資金額，但到了房地合一所得稅登場的 2016 年，投資金額驟減至 3.17 億美元，不料隔年房市開始谷底反彈，2017 年投資金額高達 7.17 億美元，創下這 12 年來新高，之後連 2 年下滑，2019 年僅 2.81 億美元，比房地合一上路當年還低，但到了 2021 年上揚至 6.53 億美元，直到去 (2022) 年又大幅緊縮。

郎美囡分析，2021 年全球主要國家房地產價格皆因疫情資金潮帶動而價量齊揚，但隨著各國陸續升息、推出調控房市政策，加上國際局勢動盪等多項因素衝擊全球經濟，未來不確定性大幅提高，在央行升息後變數增加，影響投資人信心，值得一提的是，雖然台灣去年不動產市場相對平穩，但兩岸關係緊張再次挑動投資人敏感神經，國人又興起投資海外不動產熱潮，不僅是國人最鍾情的日本房地產，過去冷了一段時間的東南亞不動產又重起爐灶，不乏因應這波需求所成立的企業，因此去年外國人投資不動產業並未創下史上最低量。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，外國人投資者除外商外，也有不少為僑外資，在房地合一將外國人納入高稅率族群後，海外買家購買房地產現貨相對保守，不過，近幾年不少台商回歸，因應高資產族群需求所成立的家族辦公室也成為新顯學，面對政經動盪與不可確定的未來，不動產業會進入新局面。