美國癌症研究協會登場 台新藥廠臨床數據受矚

美國癌症研究協會 (AACR) 年會登場，台新藥廠臨床數據備受關注，北極星 - KY(6550-TW) 將在臨床試驗全體會員大會 (Clinical Trials Plenary session) 中發表代謝療法新藥 ADI-PEG 20 的第 2/3 期臨床數據、巨生醫 (6827-TW) 也公布抗癌藥物新劑型 MPB-1734 的臨床前數據。

北極星代謝療法新藥 ADI-PEG 20，是全球第一個以消耗精氨酸作為治療靶點的全新型癌症治療方式，目前發表的數據是針對惡性肺間皮癌的患者進行治療，並達到統計顯著意義。

此次發表的數據為一項多國、多中心、隨機、雙盲、對照安慰劑的 2/3 期臨床研究，評估 ADI-PEG 20 與 Pemetrexed 和 Cisplatin 聯合使用治療不可切除的惡性肺間皮癌 (MPM) 的療效，其研究顯示，中位數總生存期為 9.3 個月，而對照組為 7.66 個月，達到統計顯著意義。

董事長陳鴻文表示，很榮幸有機會在 AACR 上呈現 ADI-PEG 20 的臨床 2/3 期資料，證明其在 MPM 的實體種瘤患者中可以顯著延長總生存期，目前也正積極與監管機關密切交流連繫，推進此創新藥物帶給所需要的患者。

巨生醫則在今年年會上抗癌藥物新劑型 MPB-1734 的臨床前數據，研發副總許源宏指出，目前 1/2a 期臨床試驗先對晚期實體腫瘤病患，未來目標將對高復發率的卵巢癌及病人數眾多的頭頸癌，以及攝護腺癌等。

MPB-1734 是由巨生醫旗下自主研發的奈米微胞技術平台開發而成，從臨床前數據顯示，MPB-1734 能降低骨髓抑制副作用，並在子宮頸癌、鉑金類無效的人源腫瘤細胞異種移植卵巢癌、乳癌等多種動物腫瘤模型，也有抗腫瘤效果。

浩鼎 (4174-TW) 也在美國癌症研究協會 (AACR) 年會發表兩項治療成果，包括 OBI-999 和 抗 PD1 抗體藥 pembrolizumab 在四種不同癌症模型中有顯著協同作用，以及針對 Globo H 的嵌合抗原受體 T 細胞 (CAR T) 免疫療法成果。