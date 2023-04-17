盤中速報 - Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)股價大漲至0.6800元，漲幅達6.25%

Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)截至台北時間17日21:40股價上漲0.04美元，報0.6800美元，漲幅6.25%，成交量3,116（股），盤中最高價0.6800美元、最低價0.6551美元。

美股指數盤中表現

Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.54%
  • 近 1 月：-22.92%
  • 近 3 月：-53.19%
  • 近 6 月：-69.3%
  • 今年以來：-26.67%

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