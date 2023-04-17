蘋果將全面使用再生鈷 美琪瑪、康普點石成金

蘋果 (AAPL-US) 宣布，所有電池將在 2025 年前全面使用再生鈷，以達成 2030 年產品實現碳中和的目標，催出再生鈷巨大商機，台廠目前美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 皆具備再生鈷技術，其中美琪瑪已有產線生產中，可望藉此搶進循環經濟市場。

業界指出，鈷較其他貴金屬而言，全球儲量相當稀少，隨著電動車市場逐年擴大，市場對鈷的需求越來越高，預估 2050 年鈷需求量將超過已知儲量，也使得各家業者都積極與供應鏈合作發展回收技術，期望「點石成金」，確保未來市場起飛時，能擁有足夠的鈷存量。

台廠美琪瑪與康普原先已是 PTA 氧化觸媒供應商，生產觸媒提供給業者使用，具備廢鈷、錳等貴金屬提煉技術，看好電池產業發展，兩家也將技術領域延伸至電池，提供客戶除了硫酸鎳、硫酸鈷以外，再到回收一條龍的解決方案。

美琪瑪目前進展最快，已具備單條再生金屬產線，可協助客戶在拆解電池包後，將鈷、錳與鎳等恢復成活性金屬的形式，再重新投入供應鏈，美琪瑪今年也將持續擴充產能，迎接龐大的回收商機。

市場解讀，蘋果宣布電池使用再生鈷，除帶動回收市場起飛，讓市場規模更為擴大，甚至為確保料源穩定，也與供應鏈合作。蘋果先前在回收上就曾與台廠有過合作案例，光洋科 (1785-TW) 即是蘋果指定的黃金精鍊廠，透過將舊機上的印刷電路板拆解後精鍊成黃金，再提供給蘋果的 PCB、軟板以及封裝等供應鏈使用，至今仍是光洋科穩定的收入來源之一。