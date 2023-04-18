【袁志峰專欄】A股氣勢如虹，港股追落後

今日推介 - 中國平安 (2318, $54.1), 目標價 $60.0, 止損價 $52.0

1) 股市前景

周一港股顯著上揚，國企股領漲，成交創月內新高，南向資金錄得超大額淨買入，主要買入大盤指數 ETF。今年以來，港股大幅度跑輸環球主要股市，估計短線下跌風險不大，可趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 64 點，初段曾跌 140 點，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 426 點至 20865 點，創月內新高，收報 20782 點，升 343 點或 1.7%。成交額按日增 26% 至 1366 億元，3 月份日均成交額 1264 億元。

港股通南向資金淨買入約 74 億元，盈富基金 (2800)、恒生國指 ETF(2828) 及中國移動 (941) 錄得 31.2、13.7 及 10.2 億元淨買入，騰訊 (700)、建設銀行(939) 及商湯 (20) 錄得 7.2、6.4 及 3.2 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入 236 億元，3 月淨買入 671 億元。

恒指升 1.7%，藍籌股 60 升 14 跌 2 持平。聯想 (992) 漲逾 5%，為表現最佳藍籌。其次是中石油 (857) 及美團 (3690) 升逾 4%。中國平安 (2318)、中國人壽(2628)、招商銀行(3968)、中國移動(941)、中石化(386)、中國神華(1088)、東方海外(316)、吉利汽車(175) 及海底撈 (6862) 升逾 3%。銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 升 4% 及 3%。中國聯通 (762)、中海油(883)、建設銀行(939) 及滙豐 (5) 漲逾 2%。安踏體育 (2020) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。申洲國際 (2313) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。

恒生科指升 2.2%，收報 4254 點，成份股 23 升 5 跌 2 持平。大型科技股跑輸大市，美團 (3690) 及小米 (1810) 升逾 4% 及 3%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 漲少於 1%。小鵬汽車 (9868) 及蔚來 (9866) 漲逾 12% 及 6%，為升幅最大成份股。其次是理想汽車 (2015) 及聯想 (992) 升逾 5%。中芯國際 (981) 及海爾智家 (6690) 升逾 3% 及 2%。商湯 (20) 及閱文集團 (772) 跌逾 4% 及 3%，為表現最差成份股。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2% 及 1%。

板塊方面，電動車及汽車、濠賭、石油、航空、基建、中資券商、內險、煤炭、電訊及餐飲股跑贏大市，漲幅居前。長城汽車 (2333) 升 6%。4 大市值濠賭股升 2%-6%。3 大石油股升 3%-5%。3 大航空股升 3%-5%。中交建 (1800)、中國中鐵(390) 及中國鐵建 (1186) 升 3%-5%。中信証券 (6030)、中金公司(3908) 及海通證券 (6837) 升 3%-5%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗礦能源 (1171) 升 3%-4%。3 大電訊股升 2%-3%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 3%。

手機零件、體育用品、水泥及生物科技股逆市下跌。中國建材 (3323) 及華潤水泥 (1313) 跌逾 7% 及 2%。信達生物 (1801) 跌逾 4%，藥明生物 (2269) 及百濟神州 (6160) 跌逾 1%。

周一上証指數平開，全日單邊上行，以全日高位收市，收報 3385.61 點，升 1.4%，創 10 個月新高。深証成指升 0.5%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 11200 億元 (人民幣 · 下同)，連續 10 個交易日逾萬億元，環比持平。滬深股通北向交易轉淨買入約 19 億元，4 月以來累積淨買入 36 億元，3 月淨買入 354 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

發改委表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自明日凌晨零時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高 550 元和 525 元人民幣。(信報)

4) 個股訊息

中銀香港 (2388) 個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，自香港經濟活動恢復，帶動各地旅客訪港，集團今年首季跨境客戶新開立賬戶數目較去年第四季上升近 1.7 倍。(信報)

萬洲國際 (288) 預期，於生物公允價值調整前，截至今年 3 月底止，首季盈利按年將跌約 56%；去年同期盈利約 3.95 億美元。預期盈利有所減少，主要是由於美國豬肉分部的市場環境充滿挑戰。生豬養殖成本持續上漲，而豬肉價格則受消費者需求疲軟的不利影響。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： www.anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK