〈房產〉3月住展風向球分數較2月彈升 對應燈號維持綠燈

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023 年 3 月分數攀至 48.1 分，分數較 2 月的 42.1 分大增 6 分，對應燈號維持綠燈；與去年同期的 48.7 分相比，分數減少 0.6 分。主要原因在其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數獲分數上升。

住展指出，風向球六大構成項目呈現「三升、二平、一降」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數分數上升，議價率、成交組數分數持平，待售建案個數分數下滑。

住展企研室經理成采錡表示，新案相繼進場，3 月北台灣房市來人量再提升，可因多數新案價位仍高於消費者預期，整體市場買氣平淡，僅部分個案因廣告量較大或區域供給偏少等原因，銷售表現較佳。

進入房市傳統推案旺季，推案量明顯增長，今年 3 月北台灣預售屋推案量約 2400 億元，大台北預售屋單一案量逾 15 億元以上的指標案有台北市 - 中山「忠泰世界廣場」、內湖「興富發 T1」、松山「京華廣場」、北投「家居安曼」及「玖原和美」、大安「鑄慕」；新北市 - 中和「楓韻元山居」、淡水「佳瑞心公園」及「山河帝寶」、土城「皇翔 MRT」、汐止「東煒大局」等案。

桃竹地區 3 月單一案量逾 15 億元以上的指標案為桃園市 - 中壢「寶台 ‧ 未來」、桃園「明築輝皇」、龜山「富堡菁英滙」，以及新竹市 - 北區「鴻萃」及新竹縣 - 竹北「富來. 御川」、竹東「善藝」等案。

3 月北台灣完工釋出的新成屋戶數也成長至 250 多戶，但無單一案量達 15 億元以上的指標建案。

成采錡表示，新建案遍地開花，卻也有業者急踩煞車、放緩推案步調，原因包括建案尚未通過預售屋契約備查、開價遲未定案等，預估約有 800 億元案量會錯過今年的 329 檔期。

儘管部分新案延遲進場，3 月線上待售的住宅建案數量仍增加，已達 1170 個。