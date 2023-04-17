〈房產〉2022年全台人口淨遷入排行榜 桃園龜山居冠

蛋黃區的房價和生活成本居高不下，不少民眾離開市中心搬到更加宜居的地方。房仲業者彙整內政部戶政司資料發現，去 (2022) 年全台淨遷入人數最多的行政區是桃園市的龜山區、淨遷入 5289 人，其次分別是台中北屯區 4812 人及淡水區 3009 人。

房仲業者指出，而且進一步觀察實價登錄資料還可以發現，這 5 大人口遷入熱區的房價分別有 7-15% 的漲幅。對此，東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，以上 5 個行政區都是房價相對親民或有建設利多挹注的區塊，自然備受廣大民眾青睞，房市前景也同樣值得期待。



黃勝暉指出，人口淨遷入排名第 1 的龜山區與排名第 5 的林口區緊密相鄰，A7 重劃區的建設為龜山、林口兩地增添了不少能見度， 帶動區域房市交易量能快速升溫，A7 重劃區從推案初期的 2 字頭，到如今已有新建案成交價飆破 4 字頭，顯見市場對於該區塊的發展潛力有很高的認同度。而且從長線來看，隨著區域基礎機能與產業的進駐，購屋民眾可以多留意。

對於淨遷入排名第 2 的北屯區，黃勝暉表示，北屯與中科、水湳經貿園區為鄰，又有捷運綠線、北屯捷運機廠特區、Costco、國道四號延伸 74 快速道路工程、十四期重劃區等利多題材加持，房市發展很有想像空間，最近幾年吸引了大量建商和購屋民眾到此布局。

對於淨遷入排名第 3 的淡水區，黃勝暉指出，淡水生活節奏適宜，風景優美，目前區域房價仍普遍落在 2 字頭，是雙北小資族、退休族的購屋熱區，未來伴隨淡江大橋、淡海輕軌、淡北道路等建設題材的發酵，淡水房市長期表現並不看淡。

至於，淨遷入排名第 4 的觀音區，黃勝暉表示，觀音區的草漯重劃區是目前區內交易最熱絡的區塊，草漯重劃區緊鄰青埔高鐵特區，區內房價仍普遍落在 1~2 字頭，與青埔動輒 3-4 字頭的房價相比，的確很有競爭力。隨著航空城計劃及周邊工業區的發展，觀音區的房市交易量能也有望同步受惠。

黃勝暉指出， 人口是發展的基石，人口的流入讓以上 5 個區域的房市都有了很強的支撐力。其中，前 5 大人口遷入熱區中有 4 個都來自新北和桃園，新北、桃園緊鄰台北，三地共處「北北桃生活圈」，最近幾年伴隨北北桃地區大眾運輸的不斷完善，很多無力負擔台北高昂房價的小資族、首購族都開始把目光轉向新北、桃園的蛋白區，用通勤時間換取更合理的房價和更舒適的居住環境。

此外，在人口遷入熱區排行榜中台中也有一個行政區上榜，近年來台中的建設題材相當豐沛，不少國內外知名企業相繼駐扎台中，產業的蓬勃發展也讓愈來愈多的年輕人踏上「中漂」之旅。不過，目前上述人口淨遷入熱區多屬於高度發展的補漲期，雖然長線並不看淡，但由於短期內房價漲幅過快，民眾在入手前還是要謹慎挑選。