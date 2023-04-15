〈紐約匯市〉DXY自一年低點反彈 周線仍連五黑

美元指數周五 (14 日) 自盤中的一年低點反彈，但周線仍連續五周收黑，美國稍早公布 3 月零售銷售部分項目未如經濟學家預期疲軟，與此同時，一位聯準會 (Fed) 官員警告，央行必須繼續升息才能壓制通膨。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.56%，至 101.58，盤中觸及一年低點 100.78 後於尾盤拉升，儘管如此，DXY 周線仍貶 0.5%，為連續五周收黑。

美國公布 3 月零售銷售降幅超出預期，與國內生產毛額 (GDP) 中的消費支出項目密切相關的核心零售銷售，也較前一月下滑 0.3%。儘管 3 月數據意外下滑，1 月和 2 月消費支出成長仍穩步加速。

道明證券外匯策略師 Mazen Issa 說：「除了零售銷售控制組 (即超級核心零售銷售) 外，零售數據整體上處於疲軟狀態，只是疲軟程度沒有預期那麼大。」

有經濟學家指出，在 1 月數據的帶動下，Q1 仍是強勁的一季。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 說：「個人消費在 2 月和 3 月趨緩，但這是在 1 月支出成長躍升後出現的。最重要的是，單看 2 月和 3 月的情況令人感到擔憂，但 1 月的支出狂潮讓 Q1 看起來強得多。」

投資人正在消化 Fed 在今年稍晚降息的可能性，但由於美國經濟仍相對強勁，匯市交易震盪。

歐元盤中一度再刷一年新高，尾盤下跌 0.5% 至 1.0991 美元，回吐昨日升勢，本周升約 0.8%。美元兌日元升 0.9% 至 133.75 日元。

澳幣和紐元回吐前一日多數升幅，澳幣貶 1.1% 至 0.6708 美元，周線收漲 0.5%，紐元跌 1.4% 至 0.6204 美元，受今日貶勢拖累，周線收黑 0.8%。

周五的其他數據顯示，美國 4 月密大消費者信心指數小幅上升，但 1 年通膨預期走高，另外，美國 3 月製造業產出降幅雖超出預期，Q1 整體表現仍略微成長。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，即使央行在過去一年大幅升息，讓通膨率回到 2% 的目標卻沒有太大進展，因此央行必須進一步升息。

相較之下，亞特蘭大聯準銀行總裁博斯提克 (Raphael Bostic) 對於實現通膨目標充滿信心，他認為只要再升息 1 碼，就能讓 Fed 結束緊縮循環。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 也說，過去一年大幅升息的效果已完全滲透到經濟當中，美國肯定有可能陷入經濟衰退。

聯邦資金期貨交易員現在預期，Fed 在下月會議上升息 1 碼的機率為 81%。

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