因零件問題而暫停737 MAX交機 波音周五股價盤前大跌

波音公司 (BA-US) 因 Spirit AeroSystems (SPR-US) 出現新的供應商質量問題，宣布暫停部分 737 MAX 交機。股價在周五 (14 日) 盤前交易下跌 4.5%。

為 737 MAX 飛機製造機身、反推裝置、引擎掛架和機翼部件的 Spirit 股價下跌超過 11.7%。

波音公司周四 (13 日) 透露，最新的質量問題與 Spirit 提供的後機身配件有關，據了解問題可以追溯到 2019 年。

摩根大通分析師賽夫曼 (Seth Seifman) 表示：「與波音相比，Spirit 受到這項消息的負面財務影響更大。」

波音公司警告，該問題可能會影響「大量」尚未交機的 737 MAX 客機，包括生產和儲存中的飛機，並可能導致短期內 737 MAX 的交機量減少。

飛機製造業正在努力解決噴氣式飛機短缺的問題。塞夫曼說，「波音提高產量的規畫可能需要再等一陣子，即使我們認為管理層優先考慮供應鏈動力而不是庫存管理。」

Melius Research 分析師米庫斯 (Scott Mikus) 表示，尚不完全清楚暫停交機是否會對波音的現金流產生影響，「這將取決於有多少飛機受到影響，檢查和返工需要多長時間。」

這個問題影響了 737 MAX 系列飛機，包括 MAX 7、MAX 8 和 MAX 8200 飛機以及由 737 NG 改裝的 P-8 Poseidon 海上偵察機。波音強調，這不是飛安問題；現役飛機可以繼續執飛。

波音於 2 月也被迫暫時停止交機其 787 夢幻機，以對機身部件進行額外分析。