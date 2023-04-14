金融股財報季來臨：花旗、富國銀行和摩根大通今晚登場！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 09 分)

■ 道瓊指數：下跌 -75 點，跌幅 -0.22% 至 34115。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -12.25，跌幅 -0.09% 至 13197.50。

■ 標普 500 指數：下跌 -2.75，跌幅 -0.07% 至 4170.00。

【今日總經數據】美國 4 月密大消費者信心指數、美國 3 月工業生產 。

昨晚發布之美國 3 月 PPI 月增率由 0% 調降至 - 0.5%，年增率自 4.9% 降至 2.7%，創 2021 年 1 月以來新低；核心 PPI 月增率也自 0.2% 降至 - 0.1%，年增率也自 4.8% 降至 3.4%，主要降幅來自能源、食品價格、服務價格下滑所至。

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二、美股盤前關注重點

1. 美股金融股財報季來臨：花旗、富國銀行、摩根大通今日盤前率先登場，

3 月初矽谷銀行、Signature 和 Silvergate 地區性中小銀行接連引爆破產，讓市場一度陷入恐慌；事件發生後美國政府迅速救援，美國大型銀行也集資援助流動性陷入困境的金融機構，此事件也讓市場關注美國金融體系，今晚金融股財報季即將登場，富國銀行、花旗、摩根大通、貝萊德投資管理皆將於盤前發布季報。

2. . 聯合健康將於今晚盤前發布季報：聯合健康 (UNH.US) 將於今晚盤前發布第一季季報，聯合健康於今年 2 月已 5.4B 美元的價格完成對 LHC Group 的併購；另外，以 1.24B 英鎊的價格併購 EMIS Group 目前遭受英國審查，對於此次季報，目前市場預期營收將為 89.77B 美元(yoy +12.1%)，EPS 預估為 6.08 美元 (YOY +10.7%)。

3. 亞馬遜執行長表示「長期前景樂觀看待」：亞馬遜執行長週三晚間致信給股東表示，對未來亞馬遜長期前景持樂觀態度，未來幾年，廣告收入和生鮮超市將是亞馬遜快速增長來源，亞馬遜昨日大漲 4.67% 至 102.40

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