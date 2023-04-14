郭明錤：蘋果AR眼鏡最快2026年推出

天風國際證券分析師郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 表示，蘋果 (AAPL-US) 的 AR 眼鏡預計最早在 2026 年或 2027 年推出，同時將採用超透鏡 (Metalens) 的新技術。

據悉，蘋果正在開發超透鏡技術，以取代設備中的塑膠鏡片。相較於現有的塑膠鏡片，超透鏡具有更薄、成本更低的優點。

郭明錤稱，超透鏡將於 2024 年開始大規模量產，將最先用於 iPad Pro 臉部識別 (Face ID) 鏡頭。若是成功，隨後在 2025 年或 2026 年將用於 iPhone 的 Face ID 上。如果按計劃進行，最終將用於蘋果的 AR 眼鏡，最早 2026 或 2027 年投產。

展望未來，郭明錤預測，超透鏡技術會在 2028 年至 2030 年成為主流，取代低階相機或光學雷達 (LiDAR) 的塑膠鏡頭。

蘋果將在 6 月初召開 2023 年「全球開發者大會」 (WWDC)，外界關注備受期待的混合實境 (MR) 頭戴裝置屆時有望亮相，成為這場活動的重頭戲，郭明錤 3 月底曾透露，因產能問題，不排除蘋果會延後發布 AR/MR 頭戴裝置的可能性。

郭明錤先前就預測，目前還沒有足夠的證據，顯示頭戴裝置在可見未來能成為消費性電子下一個明星產品，但蘋果發布會可能是說服投資人 AR/MR 頭戴裝置有機會為下一個消費性電子明星產品的最後希望。

郭明錤警示，目前市場共識目前可能高估 AR/VR 頭戴裝置對關鍵零組件供應商的未來數年貢獻，特別是光學相關。