路透：歐洲央行正為5月升息1碼凝聚共識

路透獨家報導，五名消息來源透露，歐洲央行 (ECB) 正在凝聚 5 月升息 1 碼 (25 個基點) 的共識，不過目前其他選項仍在檯面上，辯論尚未結束。

ECB 過去六次會議以來都升息至少 2 碼，創史上最快升息速度，藉此壓制通膨，但知情人士向路透說，最近發生的多個因素，支持央行更謹慎行事。

消息來源表示，金融動盪造成的不確定性仍高，加上央行這段期間累積的升息還沒有完全在經濟中發揮效應，讓進一步升息的必要性降低了。

他們還說，利率頂峰已經在眼前，在「最後一哩」的階段，放慢前進的步調會比較安全。另一個支持放慢升息的理由則是，ECB 的存款利率目前來到 3%，已經達到限制經濟成長的水準。

不過消息來源也說，一切還沒有定案，央行內部還在辯論階段，經濟展望隨時可能改變，尤其值得關注的是歐元區 4 月消費者物價指數 (CPI)，以及 ECB 每季的銀行借貸調查，這些都會在 5 月 4 日決策會議前兩天公布。

針對政策前景，其中一些消息來源說，他們偏好 ECB 不要對 6 月做出前瞻指引，以保持彈性，屆時針對最新經濟預測靈活行事。

在央行內部，除了支持 5 月改升 1 碼的聲音以外，也有主張應該暫停升息的意見，大部分是反對 4 月升息 2 碼的南歐國家。在此同時，也有一小群官員支持 5 月繼續升息 2 碼。

目前在公開場合，對 ECB 下一步發表評論的官員並不多。荷蘭央行總裁 Klass Knot 最近說，不確定是否需要再次升息 2 碼，也不確定僅升息 1 碼是否足以抑制通膨。

斯洛伐克央行總裁 Peter Kazimir 認為，ECB 或許可以放慢升息步調，奧地利央行總裁 Robert Holzmann 則支持繼續升息 2 碼。

市場押注 ECB 將在 5 月、6 月和 9 月分別再升息 1 碼。

消息人士認為，升息仍有其必要，因為歐元區整體通膨率仍然過高，不計能源和食品的核心通膨也可能再上揚好幾個月，如果現在就停止升息，會向外界釋出錯誤的訊息。

法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 抱持與上述相似的意見，他周三表示，「整體通膨路徑的轉折點，將是促使 ECB 減少升息幅度的驅動因素」。

消息人士並補充，歐洲的薪資成長仍是一大擔憂，因為勞動力市場緊俏，可能讓過去兩年流失大量所得的工人要求更大幅度的加薪。

上個月銀行業深陷風暴，包括瑞士銀行 (UBS) 緊急併購瑞士信貸 (Credit Suisse) 等事件讓金融市場劇烈震盪，不過目前看來，歐元區受到的影響尚稱溫和，歐洲經濟表現依然符合 ECB 3 月經濟預測中的基本情境。