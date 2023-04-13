經濟放緩壓力 渣打估Q2升息1碼後下半年降息2碼

通膨壓力趨緩可望讓聯準會暫停升息，渣打銀行預估，聯準會可能在第 2 季升息 1 碼 (25 個基本點) 後結束升息循環，同時可能在下半年降息 2 碼 (50 個基本點)，改將政策方向從壓抑通膨轉向支持經濟成長。

渣打銀行認為，近期美國金融業危機，可能使得信貸進一步緊縮而影響經濟復甦動能，美國經濟衰退的風險升高，未來 12 個月經濟衰退的機率為 80%。預計聯準會將可能在第 2 個季度升息 25 個基點，最終利率可能來到 5.25%，隨後結束升息周期，下半年可能降息 50 個基點。

另外，因為冬季異常溫暖，歐元區的經濟表現優於預期。預估歐洲央行將可能再升息 50 個基點，將存款利率提高至 3.5%，中國大陸在消費、固定資產投資和房地產行業出現復甦跡象，預估官方將維持穩健貨幣政策和溫和的財政措施，預期今年 GDP 成長可能恢復到 5% 以上。

渣打銀行表示，由於成熟國家面臨經濟衰退風險，預期通膨逐漸獲得控制後，主要央行將放緩甚至扭轉貨幣緊縮政策，因此預期債券資產，包括政府及優質公司債表現將可能優於股票資產。

渣打銀行表示，由於美國經濟指標放緩和金融狀況收緊，預期聯準會升息周期即將結束，渣打銀行財富管理團隊預估到 6 月底美國 10 年期公債殖利率將可能降至 3.25-3.50%，年底將降至 2.75-3.00%，有利於債券資產價格表現。

另外，因全球經濟處於高利率、高物價、低成長的環境，預期將導致投資與消費動能疲弱，預估對企業未來 12 個月的盈利預期構成下行風險，因此對股票資產看法保持謹慎。

渣打銀行表示，隨著聯準會升息接近尾聲，市場焦點轉向銀行業危機與經濟衰退風險，渣打銀行財富管理團隊預期黃金的避險特性再度受到市場青睞，上調未來 12 個月金價目標至每盎司 2100 美元。

另外，油價部分，預期 OPEC + 產油國組織將維持產能紀律以穩定油價，但全球經濟放緩可能造成原油需求疲弱，預估未來 12 個月西德州原油均價可能落在每桶 65 美元，但若地緣政治導致國際原油供需緊張，或者中國大陸經濟復甦強於預期，可能帶來油價短暫上行壓力。