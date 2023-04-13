滙豐估6月終止升息循環 明年Q2起開始降息

歐美銀行財務危機引發市場關注，滙豐銀行認為，預期在通膨壓力降溫的情況下，聯準會將在 5、6 月各升息 1 碼 (0.25 個百分點) 後，6 月就會終止升息循環，預估明 (2024) 年第 2 季開始降息。

滙豐銀行今 (13) 日舉行第 2 季投資展望記者會，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，近期歐美銀行的動盪，在央行與主管機關出手解救並提供銀行必要的流動性支援後，已讓危機得以緩解。

范卓雲認為，預期成熟經濟體在信貸環境縮緊下，成長力道將持續放緩，這也有助通膨壓力降溫，預估聯準會 5、6 月還會分別升息 1 碼後，6 月結束升息循環，下半年聯邦基金利率將維持在 5.25% 至 5.50% 水準。

范卓雲說，預估要到 2024 年第 2 季聯準會才開始降息，其中第 2 季到第 4 季將分別各自降息 1 碼。

而隨著美元已經見頂並在今年下半年轉弱，將為亞洲股債和貨幣消除不利因素，而利率即將見頂將支撐全球債券市場表現，因此對全球投資等級企業債券持全面拉高比重配置，以鎖定較高殖利率，並偏好中期債券，也就是 5 至 7 年存續期。

在股票投資方面，滙豐則看好亞洲股市，主因是中國強勁的消費復甦和提振成長的政策將有助於亞洲市場發展，而歐美成長放緩帶動企業盈餘下修是成熟市場表現的主要阻力。另外，美國就業市場與個人消費韌性較強，因此維持對美股溫和偏高比重配置觀點。