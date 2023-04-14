上海車展下周登場 特斯拉已確定缺席

根據活動單位公告顯示，特斯拉 (TSLA-US) 將不會參與下周 (18 日) 開始的上海車展，除了特斯拉之外，其他主要品牌都在名單之列。

2023 第二十屆上海國際汽車工業展覽會以「擁抱汽車行業新時代」為主題，共吸引了 1000 餘家企業參展，展出總面積超過 36 萬平方公尺。

在上海擁有大型電動汽車工廠的特斯拉過去幾年都參加了上海車展，特別是在 2021 年，由於有不滿的顧客爬上展示的特斯拉車頂，抗議其處理她關於剎車失靈的投訴失當，而成為新聞頭條。

這項車展在上海和北京每年交替舉行，去年因中國清零的防疫限制而取消。

媒體報導認為，沒有重磅新車值得參展是特斯拉缺席上海車展的原因之一，分析師表示，特斯拉在中國提供四種型號，但與本土競爭對手相比，推出新型號的速度要慢得多，這使其處於劣勢。

另一個原因就是馬斯克本人，很有可能下周車展期間飛至中國，因而不需大陣仗參加車展也足以吸引關注。此前消息人士指出，馬斯克計畫於 4 月訪問中國，並尋求與中國總理李強會面。

中國六大汽車集團一汽紅旗、一汽奔騰、東風汽車、上汽集團 (榮威、名爵、大通)、長安汽車、北汽集團、廣汽集團 (廣汽傳祺、廣汽埃安)，在本次車展中，均以集團陣容攜旗下品牌悉數參展。