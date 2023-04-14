鉅亨美股雷達：美大型銀行將陸續公布財報 小摩上季營收創新高

美股重要看點：

美金融業巨頭將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.462%。美股期貨週五 (14 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.7%，標普 500 期貨跌 0.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.51%。

美國一些最大的銀行和金融機構將公布財報，包含摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、貝萊德 (BLK-US)、花旗集團 (C-US) 和 PNC 金融服務 (PNC-US) 將公佈財報。

根據 FactSet 數據，標普 500 公司的營收預計將下降 6.6%，這將是自 2020 年第二季以來最大單季降幅。在發布盈利指引的公司中，79 家發布了負面 EPS 指引，而只有 27 家發布了正面指引。

聯準會 (Fed) 週三發布的 3 月會議紀要顯示，央行預期美國將在 2023 年底陷入溫和衰退，並在隨後 2 年復甦。馬斯克週四回應一篇推文也指出，明年春季之前美國經濟將舉步維艱。

馬斯克抨擊，Fed 專注於滯後的經濟數據，沒有意識到通膨威脅已然消退，經濟正迅速降溫。馬斯克認為，較高的利率有助於通過提高借貸成本和鼓勵儲蓄而不是支出來抑制價格上漲的步伐。然而，它們也會削弱經濟中的需求，並拖累股票、房屋和其他資產的價格。因此，它們可能導致更高的失業率和經濟衰退。

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，在 Fed 政策過度緊縮，經濟走向衰退的情況下，美股在未來 6 個月內可能陷入困境。

Siegel 說道，銀行系統近期發生的問題，以及他在放貸數據中看到的斷崖式下跌，都預示著經濟降溫將會更加嚴重。「我感到震驚的是，實際上銀行收緊放款的程度幾乎是 75 年來最大，但卻沒有任何 Fed 官員提到這個現象。」Siegel 說。

不過，他也表示：「儘管未來 3 到 6 個月美股可能會陷入困境，但除非是很有技術分析策略的短期投機客，否則我不會賣出股票。」Siegel 補充，他仍然是非常樂觀的長期投資人。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 則表示，預估美股將出現低迷走勢，在銀行業動盪衝擊及企業獲利下滑情況下，標準普爾 500 指數今年稍晚恐將下跌 20% 以上。他也重申，標普 500 指數年底預估將收於 3,900 點，較目前水準低約 6%。「在通往 3,900 點的路徑上，仍將會穿過 3,000 點左右的低點。」威爾森說。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月零售銷售月率 (%)，預估 - 0.5，前值 0.4

美國 4 月消費者信心指數初值，預估 61.8，前值 62

重要個股動態：

天風國際證券分析師郭明錤週四 (13 日) 再度更新他對 iPhone SE 4 的研究預測，並透露蘋果自研 5G 基頻晶片的量產時程最快可能要等到 2025 年。

郭明錤的說法似乎表明，實際 iPhone SE 4 的研發仍處於暫停狀態，目前尚不清楚蘋果是否會恢復研發或完全取消該設備。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根大通 (JPM-US) 周五 (14 日) 公布第一季營收創新高紀錄，超出分析師預期，因為利率上升導致淨利收入較一年前飆升近 50%。

該行表示，今年前 3 個月的獲利成長 52%，達到 126.2 億美元，合每股 4.10 美元；該數字包括 8.68 億美元的證券損失。排除這些損失後，每股獲利增加 22 美分，調整後每股獲利為 4.32 美元。

JPM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

波音公司 (BA-US) 因 Spirit AeroSystems (SPR-US) 出現新的供應商質量問題，宣布暫停部分 737 MAX 交機。股價在周五 (14 日) 盤前交易下跌 4.5%。

波音公司警告，該問題可能會影響「大量」尚未交機的 737 MAX 客機，包括生產和儲存中的飛機，並可能導致短期內 737 MAX 的交機量減少。